96 dreht Spitzenspiel und festigt Rang 3

Hannover 96 dreht zweimal einen Rückstand und siegt mit 3:2 gegen Heidenheim

Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga den Relegationsplatz drei gefestigt. Nach zweimaligem Rückstand gewann der Absteiger nach einer Energieleistung in der zweiten Hälfte verdient 3:2 (1:1) im Verfolgerduell gegen den 1. FC Heidenheim, der seinerseits den Sprung auf Rang drei verpasste.

Noah-Joel Sarenren-Bazee machte in der 70. Minute mit seinem ersten Saisontor den Erfolg der Niedersachsen perfekt. In einer turbulenten Schlussphase der ersten Hälfte hatte John Verhoek (42.) die Gäste in Führung gebracht, dem Österreicher Martin Harnik gelang aber kurz darauf (45.+1) mit seinem siebten Saisontreffer der Ausgleich für 96. Waldemar Anton brachte mit einem Eigentor (60.) die Gastgeber erneut ins Hintertreffen, ehe Niclas Füllkrug (68.) zum 2:2 traf und Sarenren-Bazee dann die Fans der Roten erneut jubeln ließ.

Vor 28.500 Zuschauern hatten die Gäste bereits in der ersten Minute eine große Chance zur Führung. Nachdem die 96-Defensive auf Abseits spekuliert, kam der Australier Ben Halloran frei vor Hannovers Torwart Philipp Tschauner zum Schuss, verfehlte aber um Zentimeter das Ziel. Pech hatten die Baden-Württemberger, dass ihr Torwart Kevin Müller in der 38. Minute nach einem Zusammenprall mit Sarenren-Bazee mit einer klaffenden, blutenden Wunde ausgewechselt und durch Oliver Schnitzler ersetzt werden musste. Der Ersatzkeeper sah in seinem ersten Pflichtspiel für Heidenheim beim ersten Gegentor nicht gut aus.

Nach dem Seitenwechsel war Hannover Herr im eigenen Haus und ließ auch nicht durch das Eigentor von Anton aus dem Konzept bringen. Heidenheim drängte zwar bis zum Schluss auf den Ausgleich, konnte das Abwehrbollwerk der Gastgeber aber nicht mehr überwinden. Stattdessen traf Hannovers Harnik (90.) nach einem Konter noch einmal den Pfosten und verpasste so die Vorentscheidung.

Beste 96er waren Sarenren-Bazee und Salif Sane. Bei den Gästen von der Schwäbischen Alb überzeugten insbesondere Verhoek und Kapitän Marc Schnatterer.