Werder-Rückkehr? Skripnik zögert noch

Viktor Skripnik könnte beim SVW als Jugend-Coach arbeiten

Viktor Skripnik schaut auf eine turbulente Zeit als Coach des SV Werder zurück. Am Ende der letzten Saison rettete er die Hanseaten vor dem Abstieg aus der Bundesliga, musste allerdings kurz nach Beginn der neuen Spielzeit wegen Erfolgslosigkeit den Hut nehmen. Viele Wochen nach seinem Rauswurf könnte der Ukrainer nun den Schritt zurück wagen und im Nachwuchsbereich des Bundesligisten ein Team übernehmen.

Doch Skripnik wartet noch, ob sich bei einem anderen Klub eine Möglichkeit als Cheftrainer ergibt. Im Interview mit dem "SID" sagte er zuletzt: "Ich bin nicht mit Werder verheiratet." Auch Werder-Geschäftsführer Frank Baumann betonte jetzt: "Es wird in den nächsten Monaten keine Entscheidung geben, weil Viktor kurzfristig noch nicht bereit ist, in den Jugend-Bereich zurückzukehren."

Dabei könnte der 47-Jährige, der in Bremen noch einen Vertrag bis 2018 besitzt, problemlos an der Weser weitermachen. In seinem Vertrag ist eine Option auf Weiterbeschäftigung enthalten. Baumann bestätigte nun auch erste Kontakte: "Wir sind in Gesprächen, aber es gibt noch keine Richtung. Ich sehe Viktor als Trainer im Jugend- oder Scouting-Bereich." Ob Skripnik jedoch beim SVW-Nachwuchs einsteigt oder eine ganz andere Bühne betritt, ist noch offen.