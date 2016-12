Frantz: Streich ist "ein besonderes Glück"

Mike Frantz und Christian Streich im Zwiegespräch

Freiburgs Mike Frantz hat in seiner Nürnberger Zeit von 2008 bis 2014 sechs Trainerwechsel miterlebt. Gerade deshalb weiß der 30-Jährige zu schätzen, dass der SCF mit Christian Streich auf eine langfristige Zusammenarbeit setzt. Der Kult-Trainer der Breisgauer ist beim SC immerhin bald fünf Jahre im Amt. "Ich bin froh, dass es hier diese Kontinuität gibt", sagte Frantz jetzt im "kicker".

Abnutzungerscheinungen könne er keine ausmachen. Es gehe vor jedem Spiel darum, dass der Trainer die Mannschaft optimal auf den jeweiligen Gegner einstellt. "Das war beim SC bisher immer der Fall", erklärte Frantz. Im Gegenteil: Trainerwechsel bergen in seinen Augen die Gefahr von "gewissen Alibibs". In erster Linie müssen sich die Spieler selbst in die Verantwortung nehmen, forderte Freiburgs Vizekapitän. "Der Trainer erwartet immer etwas Konkretes, daran kannst du dich messen."

Gerade das Zwischenmenschliche ist bei Trainern laut Frantz ein wichtiger Erfolgsfaktor. Dieses "stimmige Gefühl" könne er nicht genau beschreiben. Es sei wichtig, "Vertrauen zu spüren", und dennoch müsste harte Kritik möglich sein. "Gerade auf der menschlichen Ebene ist es ein besonderes Glück, mit unserem Trainer arbeiten zu dürfen", so der 145-fache Bundesligaspieler.

Frantz: "Gegen Leipzig waren wir chancenlos"

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge, konnte der SC mit einem 1:1 in Leverkusen am vergangenen Samstag die Trendwende einleiten. Die Negativserie sei allerdings "nur" eine Ergebniskrise gewesen, betonte Freiburgs Routinier: "In der Saison hast du Phasen, wo es von den Ergebnissen her nicht läuft. Gegen Wolfsburg waren wir nicht schlecht. In Mainz haben wir vielleicht das beste Spiel gemacht, wegen individueller Fehler aber verloren. Gegen Leipzig waren wir chancenlos."

Gegen Leverkusen habe sich die Mannschaft dann wieder darauf besonnen, was sie zum Start ausgezeichnet hat: "norme Disziplin über 90 Minuten, Aggressivität in der Defensive, wenige Fehler produzieren und läuferisch alles in die Waagschale werfen." Die abgespulten 123,4 Kilometer in der BayArena waren Saisonrekord.

Gegen Darmstadt (Samstag ab 15:30) wollen Frantz & Co. endgültig zurück in die Erfolgsspur. Das soll auch der Trainerwechsel der Lilien nicht verhindern. Es sei zwar immer ein "bisschen unangenehm" gegen ein Mannschaft mit neuem Coach anzutreten, "auf der anderen Seite ist es dasselbe Aufgebot an Spielern", so der 30-Jährige.