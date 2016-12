BVB: Geheimer Transferdeal mit Real Madrid?

Auch BVB-Coach Thomas Tuchel und Real-Trainer Zinédine Zidane hatten nur Lob füreinander übrig

In den vergangenen Jahren trafen sich Real Madrid und Borussia Dortmund regelmäßig zum munteren Stelldichein in der Champions League, wobei die beiden Topteams die Fußballwelt nicht selten mit tollen Partien verzückten. Und auch abseits des Platzes scheint die Chemie zu stimmen: Die spanische Presse will nun sogar Wind von einer spektakulären Vereinbarung bekommen haben.

Sollte der BVB mit dem Gedanken spielen, einen seiner Leistungsträger zu verkaufen, wird laut der spanischen "Marca" zu allererst Real Madrid über diesen Umstand informiert. Auch wenn den Schwarzgelben ein verlockendes Angebot eines anderen Fußball-Riesen für Aubameyang und Co. ins Haus segelt, soll zuerst Madrid in Kenntnis gesetzt werden. Real könnte dann in den Poker einsteigen.

Konkret nennt das Blatt neben Aubameyang, der seit Monaten offen mit einem Wechsel in Spaniens Hauptstadt kokettiert, die Namen der hochveranlagten Talente Julian Weigl und Ousmane Dembélé. Das Trio soll in den Planungen des amtierenden Champions-League-Siegers demnach höchste Priorität haben.

Bestehen soll das Arrangement allerdings schon etwas länger. Die "Marca" führt zum Beispiel den Wechsel von İlkay Gündoğan im vergangenen Sommer zu Manchester City an. Dortmund soll den Weg damals erst frei gemacht haben, nachdem Madrid erklärte, kein gesteigertes Interesse am deutschen Nationalspieler zu haben.