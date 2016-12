Gregoritsch: "Werden über alle anderen lachen!"

Zuletzt ein Garant für den Aufwärtstrend beim Hamburger SV: Michael Gregoritsch

Die lang ersehnten jüngsten Erfolgserlebnisse haben dem Hamburger SV spürbar neues Selbstvertrauen und neue Hoffnung eingehaucht. Am Samstag (ab 15:30 Uhr) soll der Aufwärtstrend mit dem ersten Heimsieg der Saison bestätigt werden.

Wenn es im heimischen Volksparkstadion gegen den FC Augsburg geht, ist der zweite Sieg in Folge das klar formulierte Ziel der Mannen von Trainer Markus Gisdol. Offensivmann Michael Gregoritsch zeigte sich im Gespräch mit "Sky Sport News HD" überzeugt davon, dass dem ersten Dreier gegen Darmstadt aus der letzten Woche in naher Zukunft noch viele folgen werden: "Ich weiß ganz genau, dass wir aus dieser Situation auch wieder herauskommen werden", so der 22-jährige Nationalspieler Österreichs, der in dieser Saison bislang dreimal für die Hanseaten traf.

Eine Kampfansage richtete Gregoritsch an die harten Kritiker und zahlreichen Gegner seines HSV, die ihn und sein Team nach den teils katastrophalen Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten mit Hohn und Spott übersät hatten. Der Linksfuß versprach: "Irgendwann werden wir dastehen, und über alle anderen lachen."

Ohnehin hatte sich Gregoritsch auch in den schwierigen Anfangsmonaten der Saison, als der Hamburger SV weder Punkte holte noch Tore schoss, nicht von seinem optimistischen Naturell abbringen lassen: "Ich bin ein Lebemensch und stehe gerne mit einem Lachen im Gesicht auf. Das versuche ich auch in die Mannschaft hereinzubringen", verriet der gebürtige Grazer.

Grundstimmung wird immer besser

Letztlich wirke sich die positive Grundstimmung, welche insbesondere von Trainer Markus Gisdol forciert werde, auch auf die Performance auf dem Rasen aus: "Man sieht, dass wir alle ein bisschen mehr Spaß haben. Das sieht man dann auch auf dem Platz, dass es ein bisschen besser läuft", meinte Gregoritsch vor dem Ligaspiel gegen Augsburg.

Im Falle eines Sieges könnten die Hamburger am Samstagabend die direkten Abstiegsplätze verlassen. Vorausgesetzt, der Konkurrent aus Darmstadt spielt mit und schafft keinen Sieg beim SC Freiburg.