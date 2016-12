FC mit dem "letzten Aufgebot" gegen den BVB?

Anthony Modeste droht gegen den BVB auszufallen

Große Verletzungssorgen plagen den 1. FC Köln vor dem Westschlager gegen Borussia Dortmund. Möglicherweise fällt sogar das Duell der Toptorjäger, Anthony Modeste vs. Pierre-Emerick Aubameyang, ins Wasser.

Timo Horn und Marcel Risse waren zuletzt am Geißbockheim an Krücken unterwegs. Ein Bild mit Symbolcharakter für den 1. FC Köln, der vor dem Schlagerspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag förmlich am Stock geht. Außer Keeper Horn (Knie-OP) und Mittelfeldspieler Risse (Kreuzbandriss) fehlen in Dominic Maroh (Aufbautraining), Leonardo Bittencourt (Bänderriss) und Kapitän Matthias Lehmann (Bänderanriss) drei weitere Leistungsträger. Simon Zoller (Schulter) ist angeschlagen.

Außerdem laboriert ausgerechnet FC-Torjäger Anthony Modeste an Knieproblemen, die Rheinländer bangen um den Einsatz des zwölfmal in dieser Saison erfolgreichen Franzosen, der sich eigentlich für das Torjäger-Duell gegen BVB-Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang (15 Treffer) besonders viel vorgenommen hat. Trainer Peter Stöger glaubt allerdings, den Ausfall seines Tor-Garanten notfalls kompensieren zu können.

Ohne Modeste "geht etwas verloren"

"Anthony Modeste ist natürlich wichtig, er ist für uns sowas wie eine Torgarantie. Wenn er nicht hundertprozentig fit ist, werden wir andere Varianten schaffen", sagte Stöger "Sky Sport News HD". Das Risiko, dass sein Stürmerstar längerfristig ausfällt, will der österreichische Fußballlehrer nicht eingehen: "Natürlich geht uns da etwas verloren, aber sportlich können wir das auffangen. Wir haben bisher eine gute Serie gespielt, und es waren immer ein paar Spieler nicht dabei."

Stöger weiß, dass auch die Schwarz-Gelben, die mit der Empfehlung eines 2:2 am Mittwoch in der Champions League bei Titelverteidiger Real Madrid ins RheinEnergie-Stadion kommen, ebenfalls stark von den Torjägerqualitäten Aubameyangs abhängig sind. "Chancen haben viele. Es gibt nicht viele, die so effizient sind wie diese beiden", sagte Stöger. Aufgrund der jüngsten Verletzungen büßten die stark in die Saison gestarteten Kölner zuletzt einigen Boden ein.

FC setzt auf körperliche Robustheit

Allerdings konnten sie gegen die Borussia die letzten beiden Heimspiele jeweils mit 2:1 gewinnen; seit vier Spielen sind die Schwarz-Gelben ohne Sieg gegen die Geißböcke. Trotzdem ist Dortmund klarer Favorit am Samstag. "Eine richtig gute Mannschaft, mit sehr viel Kreativität, sehr viel Schnelligkeit, mit sehr viel Qualität im Offensivbereich, auch was die Abschlussstärke betrifft - da kommt einiges auf uns zu", meinte der FC-Coach.

Vor allem die Dortmunder Offensive hat es in sich. Aubameyang war zuletzt in vier Spielen achtmal für die Borussia erfolgreich, Rückkehrer Marco Reus bestach als Torschütze und Vorlagengeber. Köln will mit "körperlicher Robustheit" (Stöger) dagegenhalten. Vorbild ist der Auftritt von Bayer Leverkusen gegen die Westfalen, als Dortmund mit der nötigen Zweikampfhärte der Schneid abgekauft wurde.

"Was den ganzen Verein mitträgt: Der Glaube daran, dass man solche Spiele gewinnen kann, außergewöhnliche und emotionale Spiele, das sehe ich als positiven Effekt", sagte der FC-Coach. Stöger ist sich auch im Klaren darüber, dass er mit seiner Mannschaft auf einem schmalen Grat wandelt. Gegen Dortmund, Werder Bremen und Bayer Leverkusen kann es weitere Rückschläge in der Liga geben, die bislang noch komfortable Punkteausbeute (22 Zähler) könnte stagnieren. Zurzeit trennen den FC nur zwei Punkte vom Vizemeister aus Dortmund (24).