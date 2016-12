Keine Gegner! Zwickau verzichtet auf Türkei

Der FSV Zwickau bleibt in heimischen Gefilden

Der FSV Zwickau wird in der anstehenden Winterpause nicht wie zunächst geplant ein Trainingslager in der Türkei beziehen.

Die instabile Lage im Land und die Terror-Angst haben im Verein große Bedenken ausgelöst, hieß es in einer Mitteilung auf der Vereins-Homepage.

Da sich auch viele andere Klubs gegen eine Reise in die Türkei entschieden haben, sei es "so gut wie unmöglich gewesen, adäquate und passende Testspielpartner zu finden". Da aus Kostengründen nur ein Trainingscamp in der Türkei infrage gekommen wäre, werden die Zwickauer für die Vorbereitung auf die Rückrunde nun in der Heimat bleiben.