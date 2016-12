Werder testet gegen KSC und Brügge

Alexander Nouri und der SVW testen gegen den KSC und Brügge

Der SV Werder Bremen hat für sein Wintertrainingslager in der Provinz Malaga einen Doppelspieltag geplant. Am 9. Januar trifft das Team von Trainer Alexander Nouri zunächst auf den Karlsruher SC, anschließend folgt ein Duell mit dem belgischen Spitzenklub FC Brügge.

"Wir sind froh, dass wir diese beiden Gegner für den Doppelspieltag finden konnten. An einem Tag zwei Spiele auszutragen, hat sich in der Vergangenheit bewährt, um alle Spieler gleichermaßen zu belasten", sagte Frank Baumann, Geschäftsführer Sport der Bremer.

Werder wird sein Quartier am 4. Januar in Alhaurín el Grande beziehen und Spanien am 10. oder 11. Januar wieder verlassen.