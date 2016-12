Medien: Stanislawski Kandidat in Darmstadt

Stanislawski gilt als Trainerkandidat bei Darmstadt 98

Holger Stanislawski gehört angeblich zu den Kandidaten für den Trainerposten beim Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98. Das berichtet die "Bild" vor der Partie der Lilien gegen Bayern München. Am Sonntag saß noch Interimscoach Ramon Berndroth auf der Darmstädter Bank.

Rüdiger Frisch kommentierte das Gerücht nicht. "Unser Job ist es, in Ruhe und mit absoluter Seriosität alles abzuarbeiten. Von uns wird es keine Namen geben", so der Lilien-Präsident. Der Klub sei in der Trainerfrage "auf einem guten Weg". Eine Dauerlösung mit Berndroth hatte Fritsch bereits so gut wie ausgeschlossen.

Stanislawski hatte sich im Sommer 2013 aus dem Trainergeschäft zurückgezogen und führt inzwischen einen Supermarkt in Hamburg. Zudem arbeitet er als TV-Experte. Als Trainer angestellt war der 47-Jährige vor allem beim FC St. Pauli, zudem stand er bei 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Köln an der Seitenlinie. Für die Kiezkicker arbeitete "Stani" als Spieler, Sportchef und Trainer insgesamt 18 Jahre, 2010 führte er die Hamburger sensationell in die Bundesliga.

Die Lilien hatten Norbert Meier Anfang Dezember entlassen. Seitdem steht Berndroth der Mannschaft vor. Der 64-Jährige wird wohl auch im letzten Spiel des Jahres am Mittwoch bei Hertha BSC auf der Bank sitzen.