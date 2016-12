Shaqiri: Training unter Pep "wirklich geil"

Shaqiri bezeichnet das Training unter Guardiola als "wirklich geil"

Kraftpaket Xherdan Shaqiri holte 2013 das magische Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League mit dem FC Bayern. Der erfolgreichen Saison unter Jupp Heynckes folgte eine schwere Zeit unter Pep Guardiola, der dem wendigen Schweizer weniger Vertrauen schenkte. Nun sprach Shaqiri selbst über das Verhältnis zu seinen Bayern-Trainern.

Satte 26 Ligaspiele absolvierte Xherdan Shaqiri in seiner Premierensaison 2012/2013 im FCB-Dress und genoss das Vertrauen von Coach Heynckes. In der darauffolgenden Spielzeit, der ersten unter Guardiola, waren es nur noch 17 Partien. "Es stimmt, dass sich meine sportliche Situation unter Guardiola verändert hat. Ich hatte aber nie ein Problem mit ihm. Leider war ich auch einige Male verletzt", erläuterte der EM-Teilnehmer gegenüber "spox": "Ich bin unglücklich geworden, da ich zuvor sehr viele Spiele absolvieren durfte und somit meinen Beitrag zum Triple geleistet habe." Dass der neue Übungsleiter ihm andere Spieler vorzog, habe ihn "natürlich enttäuscht."

Doch auch der Zeit unter dem Katalanen konnte der Eidgenosse etwas Positives abgewinnen. "Seine Trainingseinheiten waren speziell, detailliert, anspruchsvoll - aber wirklich geil", so Shaqiri begeistert: "Wir haben alles mit Ball gemacht. Unter Heynckes sind wir in der Vorbereitung noch drei Mal am Tag gerannt wie die Hasen. Dafür waren wir dann alle topfit."

Unterschied zu Heynckes

Generell habe Heynckes einen anderen Umgang mit seinen Spielern gepflegt. "Er war ganz anders. Unter ihm wussten alle, welche Position und welches Standing sie innerhalb der Mannschaft hatten", meinte der heutige Stoke-City-Star und führte ein Beispiel an: "Mario Gomez, Rafinha und Luiz Gustavo saßen im Champions-League-Finale 2013 auf der Tribüne und niemand hat je ein schlechtes Wort über den Trainer verloren."

Shaqiri selbst stand noch bis Januar 2015 beim FC Bayern unter Vertrag, dann verließ er den deutschen Rekordmeister in Richtung Italien zu Inter. Doch dort wurde der im Kosovo geborene Mittelfeldspieler nicht glücklich. Seit Sommer 2015 spielt er nun in England für Stoke City, wo er anerkannter Stammspieler und Leistungsträger ist.