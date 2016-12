Dynamo lockt Álvarez an die Elbe

Marcos Álvarez stürmt zukünftig für Dynamo Dresden

Die guten Nachrichten bei Dynamo Dresden reißen nicht ab: Nach dem gelungenen Abschluss einer bärenstarken Hinrunde in der 2. Bundesliga haben die Sachsen einen neuen Hoffnungsträger für den Angriff verpflichtet.

Offensivallrounder Marcos Álvarez, der zuletzt für den VfL Osnabrück aktiv war, unterschrieb am Montag einen bis 30. Juni 2018 gültigen Vertrag beim derzeitigen Siebten der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Marcos, schön, dass du bei uns bist! Willkommen in der #Sportgemeinschaft & maximale Erfolge mit deiner neuen Mannschaft! 💪#Álvarez #sgd1953 pic.twitter.com/p0qb7PTnBs — SG Dynamo Dresden (@dynamodresden) 19. Dezember 2016

Der 25-Jährige laborierte in den vergangenen Monaten an den Folgen eines Kreuzbandrisses, ist mittlerweile aber wieder fit und soll am 3. Januar zum Trainingsauftakt ins Mannschaftstraining einsteigen.

Vorfreude auf beiden Seiten

Dynamo-Geschäftsführer Ralf Minge schwärmt vom Neuzugang: "Wir hatten mit Marcos schon vor seiner Verletzung Kontakt und haben die Verbindung auch in den vergangenen Monaten während seiner Reha-Phase nicht abbrechen lassen. Er ist ein Stürmer mit einem anderen Profil, als die Spieler, die bei uns bisher unter Vertrag stehen. Zugleich ist er ein Mentalitätsspieler, der viel Leidenschaft mitbringt und immer alles für den Erfolg der Mannschaft gibt. Mit ihm gewinnen wir eine weitere Alternative für unseren Offensivbereich".

Ähnlich äußert sich der Deutsch-Spanier: "Das Stadion und die unglaubliche Atmosphäre in Dresden kenne ich aus eigener Erfahrung nur zu gut. Ich hatte als Gegner eine Menge Respekt vor dieser stimmungsgewaltigen Wand und der Wucht der Fans. Als Dynamo gegen Braunschweig das Spiel gedreht hat saß ich auf der Tribüne und habe mein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Dynamo hat dieses Jahr unheimlich viel geleistet, und ich freue mich sehr darauf, mich ab Januar in den Dienst dieser Mannschaft zu stellen".