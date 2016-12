Perfekt! Draxler wechselt zu PSG

Julian Draxler wird nicht mehr im VfL-Trikot auflaufen

Lange hat es sich angebahnt, nun ist der Wechsel von Nationalspieler Julian Draxler zu PSG perfekt. Bei den Hauptstädtern erhält der 23-Jährige einen Vertrag bis 2021. Die Ablösesumme wird dabei pünktlich zum Weihnachtsfest vor allem den Fans des VfL Wolfsburg gefallen.

40 Millionen Euro plus bis zu acht Millionen Euro an Bonuszahlungen soll PSG laut der "Bild" bereit sein, für Julian Draxler zu bezahlen. "Wir haben mit Julian Draxler und seinem Management sowie mit Paris Saint-Germain in den letzten Tagen intensive und konstruktive Gespräche geführt und am Ende ein für alle Seiten sehr gutes Ergebnis erzielt. Wir freuen uns, dass uns dies so schnell gelungen ist und wünschen Julian in Paris privat wie sportlich alles Gute", so Olaf Rebbe, Leiter Sport des VfL Wolfsburg, über die Vereinsseite.

Auch Cheftrainer Valérien Ismaël verabschiedete sich vom Nationalspieler: "Natürlich bedauere ich einerseits den Weggang von Julian, denn er ist ein herausragender Fußballer. Andererseits denke ich, dass dieser Schritt für alle Seiten der richtige ist." In den beiden letzten Spiele habe Draxler "noch einmal alles gegeben und gezeigt, dass ihm unser Verein keinesfalls egal ist" Außerdem hoffe Ismaël, "dass er in Frankreich nun eine neue Herausforderung findet".

Das Draxler-Missverständnis beim VfL

Somit ist das Kapitel "Draxler" beim VfL Wolfsburg nach nicht einmal anderthalb Jahren zu Ende. Der offensive Mittelfeldspieler kam im August 2015 für geschätzte 35 Millionen Euro vom FC Schalke zu den Wölfen, zeigte seine Klasse im Trikot der Niedersachsen aber nur selten. "Das war die schlimmste Hinrunde meines Lebens", stellte der 23-Jährige nach seinem letzten Spiel für die Wölfe gegen seinen Ex-Verein Schalke 04 (2:1) sogar klar.

Zuletzt wurde der Regisseur aufgrund schlechter Leistungen und öffentlichem Wechselwunsch von den eigenen Fans gar ausgepfiffen. Die Verantwortlichen der Niedersachsen sahen offenbar keine andere Alternative, als den einstigen Hoffnungsträger, dessen Vertrag ursprünglich bis 2020 laufen sollte, wieder ziehen zu lassen.

Durch seinen Wechsel in die Weltmetropole ist Julian Draxler nach Kevin Trapp (seit 2015) und Christian Wörns (1998 - 1999) der dritte deutsche Profi, der für den sechsfachen französischen Meister aufläuft. Gleichzeitig hat er nun zwei Plätze in der Top Ten der teuersten deutschen Fußballer sicher.

Die Liste der teuersten Transfers deutscher Fußballspieler (in Millionen Euro):

1. Leroy Sané 2016, Schalke 04 zu Manchester City 50,0 Mio. Euro

Mesut Özil 2013, Real Madrid zu FC Arsenal 50,0

3. Shkodran Mustafi 2016, FC Valencia zu FC Arsenal, 41,0

4. Julian Draxler 2016, VfL Wolfsburg zu Paris Saint-Germain 40,0

5. Mats Hummels 2016, Borussia Dortmund zu Bayern München 38,0

6. Mario Götze 2013, Borussia Dortmund zu Bayern München 37,0

7. Julian Draxler 2015, Schalke 04 zum VfL Wolfsburg 35,0

Mario Gomez 2009, VfB Stuttgart zu Bayern München 35,0

9. André Schürrle 2015, FC Chelsea zum VfL Wolfsburg 32,0

André Schürrle 2016, VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund 32,0