Hammer-Gerücht: Bayern will Coutinho

Philippe Coutinho soll angeblich bei den Bayern im Gespräch sein

Das wäre wirklich ein Hammer-Transfer! Englische Medien berichten von einer PSG-Mega-Offerte für Liverpools Coutinho und behaupten, dass die Pariser damit in Konkurrenz zu Bayern München stünden.

Laut dem "Express" will Paris Saint-Germain rund 45 Millionen Euro locker machen, um mit Coutinho nach Julian Draxler den nächsten Mittelfeldstar im Winter an die Seine zu locken. So weit, so gut. Interessant wird es zwischen den Zeilen. Dem Bericht zufolge, sollen auch der FC Bayern und Barcelona die Fühler nach dem Brasilianer ausgestreckt haben. Ein Wechsel nach München wird einschränkend jedoch als wenig wahrscheinlich dargestellt.

Coutinho, der aktuell mit einer Knöchelverletzung aussetzen muss, legt mit den Reds bislang eine starke Saison hin, gehört mit fünf Treffern und fünf Vorlagen in 13 Ligaspielen zu den absoluten Leistungsträgern Liverpool und genießt das volle Vertrauen von Trainer Jürgen Klopp. Das englische Blatt bringt jedoch ein Szenario ins Spiel, das im Hintergrund bereits Gestalt annehmen soll.

Demnach soll man an der Anfield Road mit den Gedanken spielen, Coutinho im Sommer bei einem entsprechenden Angebot ziehen zu lassen. Ausschlaggebend soll unter anderem Coutinhos gutes Verhältnis zu seinem Nationalmannschaftskollegen Neymar sein. Ähnliches lässt eine Aussage von Ex-Weltfußballer Ronaldinho vermuten: "Ich weiß, dass man ihn in Barcelona sehr bewundert", so der mittlerweile 36-Jährige.