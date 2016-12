Macht Szalai den Winterabflug in die Türkei?

Trabzonspor hat angeblich Interesse an Ádám Szalai

Ádám Szalai ist zur Zeit nicht glücklich bei der TSG 1899 Hoffenheim. Er ist ein Opfer des guten Laufs der Truppe von Julian Nagelsmann und spielt in den Planungen der Kraichgauer zur Zeit kaum eine Rolle.

Ein mickriges Törchen hat er am zweiten Spieltag in seiner Rolle als Joker erzielt. Von Beginn an durfte der Ungar in dieser Spielzeit noch gar nicht ran, der insgesamt auf magere 134 Einsatzminuten zurückblicken kann. Zuletzt blieb ihm meist nur der Platz auf der Bank. Im letzten Spiel des Jahres gegen den SV Werder wurde er kurz vor Weihnachten sogar gar nicht mehr berücksichtigt.

Da kommt das Interesse des türkischen Erstligisten Trabzonspor zur richtigen Zeit. Laut der Zeitung "Takvim" hat der SüperLig-Klub ein Auge auf den Angreifer geworfen und möchte ihn gern noch im Winter verpflichten.

Szalais Vertrag in Hoffenheim läuft jedoch noch bis 2018. Gut möglich also, dass die Türken den 29-Jährigen erst einmal bis zum Sommer ausleihen. Schon in der letzten Saison war der ehemalige Mainzer und Schalker verliehen gewesen, damals an Hannover 96. Da sich der Marktwert des Mittelstürmers allerdings nur im niedrigen Millionenbereich befindet, ist durchaus auch ein Kauf denkbar.