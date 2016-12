Hertha heiß auf Schweden-Bomber

Saman Ghoddos (r.) steht im Visier von Hertha BSC

Hertha BSC ist auf der Suche nach Verstärkungen für's Mittelfeld offenbar in Schweden fündig geworden. Dort spielt Saman Ghoddos für Östersunds FK und trumpft mächtig auf.

Zehn Tore hat der offensive Mittelfeldspieler für das Team aus der ersten schwedischen Liga erzielt. Hinzu kommen weitere sieben Treffer, die der 23-Jährige, der iranischen Wurzeln besitzt, vorbereitet hat.

Laut Informationen der "Bild"-Zeitung hat Berlin ein Auge auf den jungen Schweden geworfen, nachdem die Verhandlungen mit Hiroshi Kiyotake ins Stocken geraten sind. Die Hertha-Scouts hätten Ghoddos demnach schon im Herbst einige Male gesichtet und seien angetan gewesen von seinen Leistungen.

Besonders in den letzten Partien hatte sich der Spielmacher noch einmal in Bestform gezeigt. Mittlerweile ist die Saison in Schweden beendet. Gut möglich also, dass Ghoddos im Winter den Sprung in die Bundesliga wagt.

Doch es gibt noch Probleme

Allerdings baggert nicht nur Hertha am 23-Jährigen. Auch holländische Medien berichten über ein Interesse verschiedener Klubs aus der Eredivisie. Unter anderem soll Ajax Amsterdam den Schweden gern unter Vertrag nehmen wollen.

Ghoddos Berater, Ferhat Cifci, erklärte gegenüber der deutschen Boulevard-Zeitung: "Es sind Klubs aus Holland, Belgien, England, Türkei und Deutschland interessiert." Nach dieser "herausragenden Saison" sei das auch kein Wunder, so Cifci weiter.

Die kolportierte Ablösesumme für den Schweden-Bomber liegt wohl zwischen zwei und drei Millionen Euro und wäre damit deutlich unter dem Betrag, den Berlin für Kiyotake hinlegen müsste.