Adil Chihi verlässt den FSV Frankfurt

Adil Chihi verlässt den FSV Frankfurt. Der 28-Jährige, der für den 1. FC Köln einst 55-mal in der Bundesliga aufgelaufen war, unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag beim marokkanischen Klub Ittihad Riadi Tanger, zunächst mit einer Laufzeit bis 2018.

Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Zu diesem Schritt haben wir uns in beidseitigem Einverständnis entschieden", so FSV-Sportdirektor Roland Benschneider. "Für Adil Chihi lief es bei uns sicherlich nicht so, wie es sich beide Seiten vorgestellt hatten. Nun kann und möchte Adil eine neue Chance wahrnehmen. Natürlich wünschen wir ihm auf seinem weiteren Weg sowohl sportlich als auch privat alles Gute".