Fix! Fohlen verpflichten Kolodziejczak

Timothée Kolodziejczak wechselt aus Sevilla nach Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat Innenverteidiger Timothée Kolodziejczak vom FC Sevilla verpflichtet. Der 25-Jährige erhält bei den Fohlen einen Vierjahresvertrag bis 2021.

"Kolodziejczak ist genau der Spieler, den wir für die Verstärkung unserer Defensive im Auge hatten. Wir freuen uns sehr, dass dieser Transfer geklappt hat. Er ist unglaublich ehrgeizig, hat schon einiges vorzuweisen und ist trotzdem noch jung", sagte Sportdirektor Max Eberl. Über die Ablösesumme wurde bislang nichts bekannt. Der neue Mann soll die Borussen laut übereinstimmenden Medienberichten aber rund zehn Millionen Euro kosten.

Die #Fohlenelf hat Timothée Kolodziejczak vom FC Sevilla verpflichtet. Der 25-jährige Abwehrspieler unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2021 pic.twitter.com/GRvQPUTzjv — Borussia (@borussia) 4. Januar 2017

Bereits bei der Vorstellung des neuen Trainers Dieter Hecking hatte Eberl bestätigt, dass Kolodziejczak sich zum Medizincheck in Mönchengladbach befindet. Um 15:30 Uhr am Mittwochnachmittag leitete Hecking sein erstes Training als Gladbach-Chefcoach, dabei fehlte der Franzose aber noch. Am Freitag fliegt er mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Marbella.