Janko: "Kritik für Alaba positiv"

Marc Janko kann David Alaba erzählen, wie mit Kritik umgegangen werden muss.

Im Zuge der Aufarbeitung der für Österreich enttäuschend verlaufenen Europameisterschaft 2016, wurde viel Kritik an David Alaba laut. Nationalteam-Kollege Marc Janko findet das gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, sie sei sogar förderlich.

"David hat zum ersten Mal in seiner Karriere Gegenwind erfahren. Ich denke, das ist wichtig für seine Entwicklung gewesen. Er war ja davor nahezu unantastbar - auch in der Öffentlichkeit, bei uns Spielern sowieso", erklärte der 33-Jährige gegenüber "Laola1". Es handle sich um einen gängigen Mechanismus im Profifußball, dass Sündenböcke gesucht werden. "Das ist natürlich Schwachsinn. David hat mit dem EM-Ausscheiden gleich viel zu tun wie jeder andere Spieler und das Trainer-Team auch", so Janko.

Für David Alaba war 2016 trotz des Doubles mit Bayern München nicht nur wegen dem EM-Aus ein schwieriges Jahr. Nach dem Abschied von Kapitän Christian Fuchs aus dem Nationalteam wurde der 24-Jährige immer wieder medial in die Rolle als Linksverteidiger gedrängt. Auch bei seinem Verein lief es nicht nur gut. So musste er sich von der "Sport-Bild" im Herbst sogar "Schlaffi" nennen lassen.

"Bisher ist er damit auch ganz gut umgegangen. Ich denke, dass David daraus ganz viele Rückschlüsse ziehen wird, um in Zukunft vielleicht auch ein bisschen ein anderes Auftreten an den Tag zu legen. Das ist ein Reifeprozess", zeigte sich Janko überzeugt.

red