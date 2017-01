Werder rettet Remis bei Delaney-Debüt

Ansprechendes Debüt im Werder-Trikot von Thomas Delaney

Mäßiger Auftakt in die Testspielwoche für den SV Werder Bremen: Der abstiegsbedrohte Bundesligist trennte sich am Montag im spanischen Alhaurin El Grande 1:1 (0:1) vom Karlsruher SC.

Nachdem der Zweitligist in der 34. Minute durch Sturmtalent Valentino Vujinovic in Führung gegangen war, besorgte Aron Jóhannsson in der Schlussphase den Ausgleich für die Grün-Weißen. Winterneuzugang Thomas Delaney feierte ein ansprechendes Debüt im Werder-Trikot, ein Freistoß des Dänen führte zum Bremer Treffer. "Es war ein hartes Spiel. Es ging auf und ab", bilanzierte der Mittelfeldmann.

Auch das Fazit von Kapitän Clemens Fritz zum ersten Testlauf fiel gemischt aus: "Ich habe mir vom Spiel mehr versprochen. Wir müssen uns mehr bewegen, mehr Chancen erspielen", so die mahnenden Worte des Routiniers.

Karlsruher Pannenreise

Für eine kuriose Verzögerung sorgten die Karlsruher vor dem Anpfiff, als sich der Mannschaftsbus verfuhr und erst zwölf Minuten vor dem geplanten Anpfiff am Spielort eintraf. Letztlich wurde die Partie um eine halbe Stunde nach hinten verschoben.

Auf dem Rasen präsentierte sich das Team von Neu-Coach Mirko Slomka dann aber deutlich wacher. Im ersten Durchgang war von einem Klassenunterschied nichts zu sehen, die Badener führten zur Pause nicht unverdient. Werder agierte fehlerhaft und wenig kreativ im Vorwärtsgang, die Konsequenz war der Treffer von Vujinovic nach Querpass von Sturmpartner Dimitrios Diamantakos.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hanseaten mehr vom Spiel, vor allem Aron Jóhannsson rückte in den Fokus. Der US-Nationalspieler mit isländischen Wurzeln scheiterte jedoch an den eigenen Nerven (63.) oder dem Pfosten (70.). Kurz vor Schluss stand der Angreifer jedoch richtig, nachdem Delaney serviert hatte.

Noch am Abend (18:00 Uhr) tritt das Team von Alexander Nouri in einem zweiten Testspiel gegen den belgischen Erstligisten FC Brügge an.

Werder: Zetterer - S.Garcia, Sané (79. Kainz), Verlaat - Zander, Delaney, Fritz, Bauer - Schmidt (46. Gnabry) - Pizarro (81. J. Eggestein), Jóhannsson

KSC: Orlishausen (46. Vollath) – Kempe (46. Sallahi), Figueras (46. Thoelke), Kinsombi (46. Kom), Bader (46. Mavrias) – Stoppelkamp (46. Fahrenholz), Yamada (46. Marcel Mehlem), Prömel (46. Rolim), Barry (46. Torres/50. Vujinovic/71. Kinsombi ) – Vujinovic (46. Batmaz), Diamantakos (46. Marvin Mehlem)

Tore: 0:1 Vujinovic (34.), 1:1 Jóhannsson (82.)