SVW mistet aus: Diagné nach Frankreich

Fallou Diagne (r.) wechselt auf Leihbasis zum FC Metz

Der SV Werder Bremen dünnt im neuen Jahr weiter seinen Kader aus. Verteidiger Fallou Diagné, der erst im Sommer an die Weser gewechselt war, wird nach Frankreich ausgeliehen und dort für anderthalb Jahre beim FC Metz spielen. Sein Vertrag bei den Hanseaten läuft noch bis 2019.

"Wir haben immer betont, dass wir eine vernünftige Lösung für die Spieler finden möchten. Dies ist uns bei Fallou gelungen. Er kehrt zu seinem Heimatverein zurück und kann auf hohem Niveau Spielpraxis in der Ligue 1 sammeln", erklärte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.

Diagné war Anfang Juni 2016 von Stades Rennes an die Weser gewechselt. Der gebürtige Senegalese, der in der Bundesliga auch schon für den SC Freiburg aktiv war, kam für die Grün-Weißen nur zwei Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Daraufhin wurde er in die U23 des Vereins abgeschoben und spielte dort drei Partien.

#Mercato Fallou Diagne est de retour à Metz ! Il est prêté avec option pour les six prochains mois ➡️https://t.co/EmeIfHAEaP pic.twitter.com/bIYPUt1Rwk — FC Metz ☨ (@FCMetz) 10. Januar 2017

Beim FC Metz ist Diagné kein Unbekannter. Er spielte dort bereits in der Jugend und wechselte später in den Profi-Kader, bevor sein Weg 2012 zum SC Freiburg ging.

Diagné ist nach Lennart Thy (FC St. Pauli/Leihe) und Lukas Fröde (Würzburger Kickers) bereits der dritte Winter-Abgang der Bremer.