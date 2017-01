Was läuft da mit dem HSV und Ezatolahi?

Wechselt Saeid Ezatolahi (l.) zum Hamburger SV?

In englischen und persischen Medien geistert das Gerücht herum, dass der HSV es auf einen Profi vom FK Rostov abgesehen haben könnte. Demnach soll Saeid Ezatolahi an die Elbe wechseln.

Ezatolahi ist erst 20 Jahre alt und absolvierte bereits zehn Spiele in Russlands höchster Spielklasse, dazu vier Partien in der Champions-League-Quali und kam auf zwei Einsätze in der Königsklasse. Auch im russischen Pokal kam der Iraner bereits zum Einsatz. Der Nationalspieler ist ein Mann für das zentrale Mittelfeld, kann variabel offensiv und defensiv eingesetzt werden.

Wie die englische Zeitung "Stoke Sentinel" berichtet, soll Ezatolahi ein Angebot von Stoke City vorgelegen haben, das er allerdings abgelehnt haben soll, weil sein Weg angeblich nach Deutschland führen soll. Dem Bericht nach ist der Hamburger SV der heißeste Kandidat. Den Kontakt soll Ex-HSV-Profi Mehdi Mahdavikia hergestellt haben.

Die "Hamburger Morgenpost" fragte daraufhin beim ehemaligen Hamburger nach. Der lobte den großen Iraner: "Natürlich kenne ich den Spieler und verfolge seinen Weg schon lange. Er ist ein Sechser, 1,90 Meter groß, sehr kopfballstark und auch technisch gut", sagte Mahdavikia und fügte hinzu: "Ezatolahi ist Stammspieler im Nationalteam."

Jedoch betonte der 39-Jährige auch: "Ich weiß nichts darüber, dass der HSV an ihm interessiert sein soll. Ich habe ihn nicht empfohlen, das ist nicht meine Aufgabe. Und ich bin auch nicht gefragt worden." HSV-Fans müssen sich also wohl weiter in Geduld haben, ob an dieser Sache wirklich etwas dran ist.