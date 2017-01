Augsburg-Coach Baum bald wieder Lehrer?

Augsburg-Trainer Manuel Baum könnte wieder an die Realschule zurückkehren

Ende des vergangenen Jahres wurde Manuel Baum in Augsburg zum Cheftrainer ernannt. Bis 2014 arbeitete der 37-Jährige noch als Realschullehrer - und könnte trotz Bundesligajob wieder dahin zurückkehren.

Von 2014 bis zum Sommer dieses Jahres ließ sich Baum zuletzt vom Schuldienst befreien. "Ich kann mich noch einmal für drei Jahre befreien lassen, das ist alles schon angeschoben", sagte der Trainer des FCA dem "kicker": "Dann steht irgendwann die Entscheidung vor der Tür, ob ich die Verbeamtung auf Lebenszeit aufgebe oder nicht. Aber diese Frage stellt sich im Moment noch nicht." Eine Rückkehr zu seinem alten Job scheint also möglich obwohl Baum gerade erst zum Bundesligatrainer befördert wurde.

Baum, der zuvor als Jugendcoach in Augsburg arbeitete, hatte sich zu seiner Zeit in Unterhaching zwischen 2011 und 2014 in der Dritten Liga sogar an einer Doppelfunktion als Coach und Lehrer versucht. "Das war schon ein bisschen stressig", meinte er: "Die Nächte waren oft nur drei, vier Stunden lang. Auf Dauer wäre es nicht machbar gewesen, aber in der Phase war es okay."

Generell gebe es viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Berufen: "Es geht jeweils um das Formulieren, Erarbeiten und Vermitteln von Lernzielen sowie die methodisch-didaktische Aufbereitung. Dabei ist es als Lehrer und als Trainer wichtig zu wissen, dass jeder Schüler und jeder Fußballer anders lernt und anders wahrnimmt."