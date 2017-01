Philipp: Bayern? "Können wir schlagen"

Maximilian Philipp (m.) will auch gegen Bayern gewinnen

Am Freitag (ab 20:30 Uhr) erwacht die Bundesliga mit dem Spiel Freiburg gegen Bayern München aus der Winterpause. SCF-Angreifer Maximilian Philipp geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit dem Branchenprimus.

"Natürlich brauchen wir das nötige Spielglück. Mit einer beherzten Leistung und viel Einsatz, wie wir es diese Saison bereits gezeigt haben, können wir die Bayern schlagen", sagte Philipp gegenüber "DFB.de" und fügte an: "Das ist natürlich ein sehr schwieriger Start. Wir beginnen mit dem schwersten Gegner. Andererseits ist es immer toll, gegen die Bayern zu spielen - dann auch noch an einem Freitagabend bei Flutlicht."

Besonders zwei Bayern-Spieler dienen dem 22-Jährigen als großes Vorbild. "Von Robert Lewandowski schaue ich mir viel ab. Er hat eine richtig geile Technik, eine richtig gute Körperbeherrschung und natürlich große Abschlussqualitäten. Bei Thomas Müller gefällt mir seine Spielintelligenz. Er macht Laufwege, die sonst keiner macht. Er ist total unberechenbar", zeigte sich der Freiburger begeistert.

"40 Punkte das Ziel"

Mit einem Erfolg gegen den FCB will der Tabellenachte aus dem Breisgau dem großen Saisonziel ein Stück näher rücken: "Vorrangig steht natürlich das Ziel, 40 Punkte zu holen. Wir haben uns von Rückschlägen nie beirren lassen, haben einfach weiter Fußball gespielt. Wir sind eine Mannschaft mit großem Willen, viel Einsatz und viel Laufbereitschaft."

In Zukunft liebäugelt der Stürmer, der in der laufenden Saison bisher fünf Bundesligatore erzielen konnte, aber mit der Premier League. "In England wird irgendwie ein anderer Fußball gespielt. Ich finde es geil, wie nahe die Fans am Spielfeld sind. Die Atmosphäre scheint anders zu sein als in Deutschland. Super finde ich auch, dass dort fast alle Mannschaften auf Augenhöhe sind", schwärmte Philipp.