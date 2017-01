BVB: Schockdiagnose für Bender - Zorc sauer

Sven Bender verletzte sich im Testspiel gegen den SC Paderborn

Keine guten Neuigkeiten für Borussia Dortmund und Sven Bender. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, fällt der Defensivspezialist für den Beginn der Rückrunde und darüber hinaus aus.

🤕 Diagnose Sven Bender: Außenbandriss im Sprunggelenk. Er wird dem BVB am 17. Spieltag und zu Beginn der Rückrunde zunächst fehlen. pic.twitter.com/apuqtMG3tn — Borussia Dortmund (@BVB) 19. Januar 2017

Nachdem Bender am Dienstag im Testspiel beim Drittligisten SC Paderborn nach einem rüden Foul von Sven Michel mit dem rechten Fuß umgeknickt war, steht nun die Diagnose. Wie der BVB über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, hat sich der 27-Jährige einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen. Damit wird er definitiv zum Abschluss der Hinrunde im Spiel beim SV Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr) und darüber hinaus auch bei den darauffolgenden Partien beim FSV Mainz 05 und zuhause gegen RB Leipzig fehlen.

👍 Gute und schnelle Besserung, Manni! #LT — Borussia Dortmund (@BVB) 19. Januar 2017

Laut "fussballverletzungen.com" liegt die durchschnittliche Ausfallzeit bei Bänderrissen im Sprunggelenk bei rund 13 Tagen. Mit etwas Glück könnte Bender am 20. Spieltag beim Auswärtsspiel gegen Darmstadt 98 wieder auf dem Feld stehen.

Aufgrund einer langwierigen Knochenmarkschwellung kam der 27-Jährige erst in den letzten beiden Spielen des Jahres zum Einsatz. Nun folgt also die nächste Pause für den BVB-Pechvogel.

Zorc macht aus seinem Ärger keinen Hehl

Trotz des Ausfalls des Olympiazweiten für mehrere Wochen will der Tabellensechste vorerst nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden. Im Abwehrzentrum stehen mit Sokratis, Marc Bartra, Matthias Ginter und Mikel Merino vier Profis zur Verfügung.

Michael Zorc machte aus seiner Verärgerung über die neuerliche Verletzung von Bender keinen Hehl. "So eine Grätsche an der Mittellinie muss nicht sein", klagte der BVB-Sportdirektor. An Paderborn hatten die Dortmunder ohnehin keine gute Erinnerung. Schon im November 2014 hatte sich Angreifer Marco Reus nach einem Tritt seines damaligen Gegenspielers an gleicher Stätte einen Außenbandriss zugezogen. "Dieses Stadion werden wir nicht mehr freiwillig betreten", kommentierte Zorc verärgert.