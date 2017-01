Weinzierl hofft auf Kapitän Höwedes

Schalke-Coach Markus Weinzierl wird von Verletzungssorgen geplagt

Markus Weinzierl vom FC Schalke 04 blickt voller Vorfreude dem ersten Bundesligaspiel im Jahr 2017 gegen den FC Ingolstadt (Samstag ab 15:30 Uhr) entgegen. Ein Heimsieg sei dabei das klar formulierte Ziel der Königsblauen.

Sorgenfalten bereite dem Cheftrainer der Gelsenkirchener aber noch die weiterhin angespannte Personalsituation. Vor allem in der Offensive fehlen mit den verletzten Klaas Jan Huntelaar, Breel Embolo und Franco Di Santo gleich drei Kandidaten für die Startelf.

Zudem weiß Weinzierl noch nicht, ob er am Samstag Eric Maxim Choupo-Moting einsetzen darf. Der Kameruner hatte kurz vor dem Afrika-Cup seine Teilnahme aus persönlichen Gründen abgesagt. Nun wartet Schalke auf eine Entscheidung des Weltverbandes FIFA, ob der 27-Jährige während des Kontinentalturniers für die Bundesliga spielberechtigt ist. Choupo-Moting stand nach Angaben der Königsblauen lediglich im vorläufigen, 35-köpfigen Aufgebot Kameruns, in den endgültigen Kader sei er aber nie berufen worden.

#Heidel: Tauschen uns mit der FIFA bzgl. Personalie Choupo-Moting aus. Geht um die Frage, ob er vom Verband überhaupt eingeladen wurde. #S04 — FC Schalke 04 (@s04) 19. Januar 2017

"Keinen neuen Stand" konnte Weinzierl am Donnerstag vermelden, "ich rechne mit ihm und hoffe, dass er spielen kann." Sportvorstand Christian Heidel rechnet "bis spätestens Freitag" mit einem FIFA-Spruch. "Ohne eine Entscheidung werden wir ihn nicht einsetzen", sagte Heidel.

Hoffnung sieht Trainer Weinzierl immerhin bei möglichen Einsätzen von Youngster Thilo Kehrer und Mannschaftskapitän Benedikt Höwedes: "Ich habe die große Hoffnung, dass beide für das Wochenende zur Verfügung stehen", so der Schalke-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem 17. Spieltag. Weltmeister Höwedes plagte sich zuletzt mit Hüftproblemen herum.

Düster sieht es hingegen bei Außenverteidiger Abdul Rahman Baba aus. Der Ghanaer verletzte sich während des Afrika-Cup-Spiels gegen Uganda offensichtlich so schwer am Knie, dass ihm das Saisonaus drohe. Markus Weinzierl will hier aber zunächst auf die Bestätigung der heimischen Ärzte warten, nachdem Baba am Freitag in Gelsenkirchen zurückerwartet wird.

#Weinzierl: Wollen die erste Diagose bei Abdul Rahman #Baba noch einmal überprüfen. Rechnen morgen mit seiner Rückkehr. #S04PK — FC Schalke 04 (@s04) 19. Januar 2017

Ingolstadt als knifflige Aufgabe

Den FC Ingolstadt hält Schalkes Coach für eine sehr knifflige Aufgabe zum Wiedereinstieg in den Bundesligaalltag: "Ingolstadt ist unter dem neuen Trainer vor Weihnachten verbessert aufgetreten. Wir brauchen da elfmal einhundert Prozent auf dem Platz, um sie zu schlagen."

Der FCI gewann zwei der letzten drei Ligaspiele, unter anderem wurde RB Leipzig mit 1:0 geschlagen. Die Schanzer verbesserten sich unter Neu-Coach Maik Walpurgis immerhin auf den vorletzten Tabellenplatz und streben die nächsten Auswärtspunkte an.

Aber auch für den S04 zählt nur ein Dreier, um die ins Stocken geratene Aufholjagd endlich wieder fortzuführen. Markus Weinzierl versicherte: "Wir werden am Samstag trotz aller Ausfälle eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen, die Ingolstadt schlagen will."

Der Elfte FC Schalke 04 wartet seit vier Bundesligaspielen auf einen Sieg, hat vor Jahresende mit 1:2 beim Hamburger SV verloren.