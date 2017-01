Dembélé über Auba-Poker: Titel würde helfen

Ousmane Dembélé (l.) möchte noch lange mit Pierre-Emerick Aubameyang spielen

Ousmane Dembélé gehört mit Pierre-Emerick Aubameyang zu den großen Ausrufezeichen in dieser Spielzeit bei Borussia Dortmund. Während Aubameyang mit Gabun beim Afrika Cup verweilt, wünscht sich Dembéle, dass sein Angriffspartner noch lange für den BVB spielen wird. Immer wieder ranken sich Gerüchte um einen Abschied des Gabuners.

"Ich hoffe natürlich, dass er möglichst lange bei uns bleibt. Und vielleicht hilft es ja, wenn wir am Ende dieser Saison einen Titel holen", so der 19-Jährige im Interview mit der "Sport Bild". Dabei schielt der junge Außenspieler auf einen der drei noch möglichen Titel in dieser Saison.

Allerdings wäre dafür vor allem in der Bundesliga eine deutliche Leistungssteigerung von Nöten. Aktuell stehen die Borussen auf Platz sechs. In der Champions League muss Borussia Dortmund im Achtelfinal-Hinspiel am 14. Februar an Benfica vorbei, im DFB-Pokal wartet eine Woche zuvor Hertha BSC.

Dembélè: "Platz sechs passt nicht zu Borussia Dortmund"

Dembélé selbst wird seinen Kollegen und Mentor Aubameyang von einem Verbleib beim Revierklub jedoch nicht allein überzeugen können: "Ich glaube nicht, dass ich darauf wirklich einen Einfluss habe. Aber Auba hat noch einen Vertrag bis 2020", hofft Dembélé: "Wir haben uns gerade in der Winterpause in Frankreich getroffen. Wir haben sehr, sehr viel Spaß zu haben." Eine solch "gute Atmosphäre" wisse der Gabuner sicherlich "zu schätzen".

Mit dem Jahresauftakt des Vizemeisters bei Werder Bremen (Samstag 15:30 Uhr) will Dembélé den Grundstein für eine "bessere Rückrunde" legen: "Platz sechs passt nicht zu Borussia Dortmund, das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen unter die ersten drei." Sein Partner Aubameyang wird nicht mit ihm auf Torejagd gehen. Der Gabuner bestreitet am Sonntag (20 Uhr) das letzte Gruppenspiel gegen Kamerun.