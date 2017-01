Ex-Fohlen-Coach Schubert: "Drücke die Daumen"

André Schubert drückt seinem Ex-Klub die Daumen

Zum Ende des vergangenen Jahres wurde André Schubert als Trainer von Borussia Mönchengladbach entlassen. Gegen die Fohlen und den neuen Coach Dieter Hecking hegt der 46-Jährige aber keinen Groll.

"Ich drücke dem Verein und meinem Nachfolger natürlich ganz fest die Daumen!", kündigte Schubert in der "Bild" vor dem letzten Hinrundenspiel der Gladbacher in Darmstadt am Samstagnachmittag an.

"Ich nehme viel mit von Borussia und werde dem Verein sehr verbunden bleiben. Es ist ein großartiger Verein!", lobte der Ex-Trainer den Klub vom Niederrhein. Auch über die Trennung im Dezember verlor Schubert kein negatives Wort. In den letzten Spielen unter seiner Regie hätte man die Verunsicherung im Team gespürt, meinte er: "Deswegen waren wir gemeinsam der Überzeugung, dass dem Team ein Neustart hilft."

Aktuell steht die Borussia in der Bundesliga auf dem 14. Platz, drei Zähler vor dem Relegationsplatz. Vom eigentlich angepeilten Europapokalrang sind die Fohlen satte elf Punkte entfernt. Dennoch will Offensivkünstler Raffael das alte Ziel nicht verloren geben. "Ich bin immer Optimist", sagte der Brasilianer: "Natürlich müssen wir ganz anders spielen als bisher und damit sofort in Darmstadt beginnen. Wenn alles passt, habe ich Europa noch nicht abgeschrieben." Denn: "Eine Saison ohne Europa wäre schade für alle: für die Fans, für den Verein und für mich natürlich auch!"