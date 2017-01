Bestätigt: Wolfsburg-Flop wechselt zu Santos

Wolfsburgs Bruno Henrique steht vor dem Abflug

Knapp ein Jahr stand der Brasilianer Bruno Henrique beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, durchsetzen konnte sich der Mittelstürmer in Niedersachsen nie. Deswegen kehrt er nun in seine Heimat zum FC Santos zurück, wie die Niedersachsen am Montag bestätigten.

Der Angreifer soll knapp vier Millionen Euro kosten und wäre damit der teuerste Neuzugang des ehemaligen Pelé-Klubs in dieser Transferperiode. Henrique gilt als Wunschspieler von Trainer Dorival Junior, der einen Mittelstürmer gesucht hat.

Der VfL Wolfsburg hatte im Januar 2016 4,5 Millionen Euro Ablöse an Henriques Ex-Verein Goiás RC überwiesen, sein Vertrag in Deutschland lief ursprünglich noch bis 2019.

Das einjährige Abenteuer in Deutschland war für den 27-Jährigen eine Enttäuschung. Insgesamt kam er - auch verletzungsbedingt - nur auf 17 Spiele für die Wölfe, in lediglich fünf davon stand er in der Startelf. Einen Treffer erzielte er nie.

Zuletzt hatte Santos bereits HSV-Verteidiger Cléber Reis für 2,5 Millionen Euro verpflichtet.