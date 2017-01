Rückkehrer Polter krönt Union-Comeback

Sebastian Polter erzielte den Ausgleich für Union Berlin gegen den VfL Bochum

Union Berlin ist zum Rückrundenauftakt knapp einer bitteren Niederlage entgangen. Gegen den Tabellenelften VfL Bochum siegte das Team von Trainer Jens Keller nach 0:1-Rückstand mit 2:1 (0:1).

Sebastian Polter, der erst kürzlich für kolportierte 1,2 Millionen Euro aus der zweiten englischen Liga ins deutsche Unterhaus zurückkehrte, traf in der 67. Minute zum Ausgleich, Steven Skrzybski drehte in der 80. Minute die Partie. Tim Hoogland (40.) hatte die Gäste im ersten Durchgang in Führung gebracht.

"Man sieht, dass Union immer wieder zurückkommt, wenn man hinten liegt. Wir sind nicht umsonst da, wo wir stehen", sagte Polter bei "Sky" und wagte einen Blick Richtung Bundesliga: "Natürlich wollen wir dahin. Aber wir müssen jetzt erstmal eine gute Rückrunde spielen."

Durch den Sieg rückt Union mit 31 Punkten vorerst auf dem vierten Rang vor. Der 1. FC Heidenheim kann mit einem Erfolg am Samstag bei Erzgebirge Aue jedoch noch an den Berlinern vorbeiziehen.

Gegentor in "Unterzahl"

Vor 19.130 Zuschauern an der Alten Försterei taten die Berliner zunächst mehr für die Partie, ohne jedoch gefährlich zu werden. Die Gäste dagegen kamen vermehrt durch Konter zu Gelegenheiten. Einen Schuss von Angreifer Peniel Mlapa (14.) konnte der Unions Schlussmann Jakob Busk nur mit Mühe entschärfen. Beim Gegentor durch Hoogland befanden sich die Gastgeber wegen einer Verletzung von Verteidiger Kristian Pedersen zwischenzeitlich in Unterzahl.

Im zweiten Durchgang erhöhte Union das Tempo und drückte Bochum in die eigene Hälfte. Beim Ausgleich durch Polter rutschte Abwehrspieler Felix Bastians unglücklich weg und entließ den Stürmer ins Duell mit Torwart Manuel Riemann, das dieser verlor. Auch bei Skrzybskis Treffer sah der Keeper nicht gut aus.