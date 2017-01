Offiziell! Walace ab sofort beim HSV

Der Hamburger SV hat Walace (l.) verpflichtet

Der Hamburger SV hat kurz vor Transferschluss noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Walace von Grêmio Porto Alegre verpflichtet.

Jetzt ist es fix: Willkommen in Hamburg, #Walace! ⚓

Der 21-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bis zum 30. Juni 2021. #nurderHSV pic.twitter.com/cChqPlfGE5 — Hamburger SV (@HSV) 30. Januar 2017

Nach dem Medizincheck unterschrieb der Brasilianer bei den Hanseaten einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Über die Ablösemodalitäten machte der Verein keine Angaben. Laut Medienberichten soll eine Summe von zehn Millionen Euro im Raum stehen.

"Walace ist ein körperlich robuster und zweikampfstarker Spieler. Wir freuen uns sehr, dass er ab sofort für den HSV spielt", wird Sportdirektor Jens Todt auf der vereinseigenen Homepage zitiert. "Wir wollen ihm die Eingewöhnung so leicht wie möglich machen, dürfen aber gerade zu Beginn seiner Zeit in Deutschland nicht zu viel von ihm erwarten. Wir werden ihn fair behandeln und ihm eine Anpassungszeit zugestehen."

Walace: "Hoffe, dass ich dem Klub helfen kann"

Der neue Mann im defensiven Mittelfeld des HSV betonte: "Ich freue mich sehr, hier in Hamburg zu sein. Wichtig ist, dass ich mich schnell an die neue Situation gewöhne und hier einlebe, damit ich auf dem Platz eine gute Leistung zeigen kann. Ich hoffe, dass ich dem Klub in der momentan schweren Situation helfen kann."

Walace ist in Hamburg!

Das erste Interview,wie man seinen Namen ausspricht & seine Ankunft in Kürze auf 🎥https://t.co/ZdjCvQNj5y #nurderHSV pic.twitter.com/U9ZBwP0zrj — Hamburger SV (@HSV) 30. Januar 2017

Der 21-Jährige wurde in der Jugend von Grêmio ausgebildet und spielte im Jahr 2014 das erste Mal für das Profi-Team des brasilianischen Klubs. 70 Spiele absolvierte Walace in Brasiliens erster Liga. Sein größter Erfolg war der Pokalgewinn mit Grêmio im Dezember 2016 sowie die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen im gleichen Jahr mit der U21-Nationalmannschaft seines Landes.

Beim HSV trifft Walace auf seinen Landsmann und U21-Mitspieler Douglas Santos.