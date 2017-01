Heidel bestätigt CFC-Offerte für Kolašinac

Sead Kolašinac wechselt (noch) nicht zum FC Chelsea

Schalke-Manager Christian Heidel hat erstmals bestätigt, dass der FC Chelsea den Königsblauen ein offizielles Angebot für Außenverteidiger Sead Kolašinac unterbreitet hat. Ein Abschied des Deutsch-Bosniers sei allerdings kein Thema gewesen.

"Ja, es gab eine Anfrage", verriet Heidel gegenüber der "Bild". "Doch", relativierte der Manager, "das Thema war sofort vom Tisch."

Obwohl der Vertrag des 23-jährigen Kolašinac auf Schalke nur noch bis zum Saisonende läuft und der Abwehrspieler die Knappen anschließend ablösefrei verlassen könnte, setzt der FC Schalke weiterhin auf die Dienste des gebürtigen Karlsruhers. Der FC Chelsea dürfte vermutlich schon im Sommer den nächsten Anlauf starten, den Abwehrspieler an die Stamford Bridge zu locken.

Der FC Schalke, so heißt es, will den Kontrakt mit Kolašinac dagegen so schnell wie möglich verlängern und den Spieler langfristig an den Verein binden. Ob der Spieler den Lockrufen aus London widersteht, wird sich spätestens im kommenden Sommer zeigen.