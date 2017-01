VfB holt französischen Defensivspezialisten

Jérôme Onguéné wechselt nach Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat sich mit Jérôme Onguéné vom französischen Zweitligisten FC Sochaux verstärkt. Der 19-Jährige Defensivspezialist unterschrieb einen Vertrag bis 2020.

"Mit Jérôme Onguéné schließen wir die Lücke in der Innenverteidigung, die durch die Abgänge von Stephen Sama und Toni Šunjić entstanden ist. Mit nur drei Spielern für beide Innenverteidiger-Positionen wären wir ein hohes Risiko eingegangen. Auch Jérôme passt in unser Raster. Er ist jung, talentiert und möchte sich beweisen. Ein weiterer Spieler, den wir von unserem eingeschlagenen Weg überzeugen konnten", sagte Sportvorstand Jan Schindelmeiser.

Onguéné bestritt 45 Partien in der Ligue 2 und 13 Begegnungen in nationalen Pokal-Wettbewerben für den FC Sochaux und erzielte dabei ein Tor. Der Innenverteidiger durchlief seit der U16 bis aktuell zur U20 alle Teams des Nationalverbandes und absolvierte insgesamt 38 Spiele und erzielte dabei fünf Treffer. Im Sommer 2016 feierte er mit der französischen U19-Nationalmannschaft den Gewinn des Europameister-Titels in Deutschland.