Wiesbaden trennt sich von Trainer Fröhling

Torsten Fröhling ist nicht mehr Trainer in Wiesbaden

Der abstiegsbedrohte SV Wehen Wiesbaden und Trainer Torsten Fröhling haben sich getrennt. Das gab der SVWW, der nach elf Spielen ohne Sieg auf den drittletzten Platz abgerutscht ist, am Montag bekannt.

Nach gemeinsamer Analyse: #SVWW und Torsten Fröhling gehen getrennte Wege. Mehr auf https://t.co/3LFOsQKxUe — SVWW_official (@SVWW_official) 6. Februar 2017

Nach einem "gemeinsamen Analyse-Gespräch zwischen dem Aufsichtsrat, der Geschäftsführung und der sportlichen Leitung" habe der 50-Jährige seinen Rücktritt angeboten, hieß es vonseiten des Klubs. Die Verantwortlichen hätten daraufhin das Rücktrittsangebot angenommen und den Vertrag "mit sofortiger Wirkung" aufgelöst.

"Wir danken Torsten Fröhling für seine geleistete Arbeit. Er hatte in der letzten Saison den SVWW in einer sehr schwierigen Situation übernommen und durch sein großes Engagement noch zum Klassenerhalt geführt. Wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Allerbeste", erklärten die Wiesbadener in einer offiziellen Stellungnahme.

Als Interimscoach springt Sportdirektor Christian Hock ein, ein neuer Trainer soll "zeitnah" gefunden werden.