FCB-Talent: Hoeneß ließ Barça-Wechsel platzen

Der FC Barcelona hätte Timothy Tillman gerne verpflichtet

Der FC Barcelona war an einer Verpflichtung von Bayern Münchens Mittelfeld-Talent Timothy Tillman interessiert. Der Wechsel kam jedoch nicht zustande, weil sich Uli Hoeneß einschaltete.

"Der FC Bayern in Person von Uli Hoeneß hat sein Veto eingelegt. Sie halten große Stücke auf Timothy und trauen ihm den Sprung in die erste Mannschaft zu", sagte Tillmans Berater Christian Rößner gegenüber "Sport Bild".

Barcelona wollte demnach das Talent nach monatelanger Beobachtung zur kommenden Saison verpflichten. "Barcelonas Plan wäre gewesen, ihn sofort bei der ersten Mannschaft mittrainieren zu lassen und ihm über die zweite Mannschaft Spielpraxis zu verschaffen. In zwei bis drei Jahren hätte er fester Bestandteil der Profis werden sollen", so Rößner.

Tillman spielt derzeit in der A-Jugend der Bayern. In der aktuellen Saison der A-Junioren-Bundesliga kommt er auf drei Tore und zwei Assists in 14 Spielen. Der 16-Jährige kam 2015 für 500.000 Euro von Greuther Fürth und unterschrieb einen Nachwuchs-Fördervertrag. Sein Berater wünscht sich, "dass Timothy möglichst bald einen Profivertrag bekommt und regelmäßig bei der ersten Mannschaft trainiert." Im Sommer durfte Tillman auf der USA-Reise der Bayern erstmals Profi-Luft schnuppern.