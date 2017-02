Bericht: Bayer schielt auf Schwolow

Alexander Schwolow hielt im Dezember einen Strafstoß von Bayers Javier Hernández

Alexander Schwolow vom SC Freiburg macht in dieser Saison mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam. Beim SC macht man sich deshalb schon jetzt Sorgen über seinen Verbleib. Der 24-Jährige hat Medienberichten zufolge noch kein Interesse an einer Vertragsverlängerung. Dann käme Bayer Leverkusen ins Spiel.

Der Schlussmann besitzt im Breisgau ein gültiges Arbeitspapier bis 2018. Nach Informationen des "kicker" möchte sich Schwolow bis zum Saisonende allerdings noch nicht auf eine Verlängerung einlassen. Nach insgesamt acht Jahren in Freiburg und seiner ersten Saison im deutschen Oberhaus liebäugelt der junge Torwart wohl mit dem nächsten Schritt - der Champions League.

Genau dort bringt sich Bayer Leverkusen in Position, wo Stammtorwart Bernd Leno immer mal wieder mit einem Wechsel ins Ausland kokettiert hat. Geht Leno, kommt Schwolow, so die Rechnung des Fachmagazins. Um eine Ablösesumme einzustreichen, müsste Freiburg sein Torwart-Talent dann wohl im Sommer ziehen lassen.

Ob ein solcher Wechsel allerdings zustande kommt, darf vorerst angezweifelt werden. Schließlich hat Leno in Leverkusen seinen Vertrag erst im September vorzeitig bis 2020 verlängert. Sportlich gesehen würde ein Schwolow-Wechsel an den Rhein allerdings Sinn machen: Der gebürtige Wiesbadener, der in seiner ersten Bundesliga-Saison mit den Freiburgern auf Rang acht steht, überzeugt mit guten Paraden sowie im Eins-gegen-Eins. Es bleibt abzuwarten, wie lange der SC Freiburg seinen Schlussmann halten kann.