Osnabrück verlängert mit verletztem Kapitän

Halil Savran verlängert in Osnabrück um ein Jahr

Drittligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Kapitän Halil Savran um ein Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert.

Der Kapitän bleibt an Bord! @VfL_1899 verlängert Vertrag mit Halil #Savran um ein weiteres Jahr bis 2018! #vfl1899 pic.twitter.com/I3RYszsY9b — VfL Osnabrück (@VfL_1899) 10. Februar 2017

Der 31 Jahre alte Stürmer, der 2015 von Hansa Rostock zu den Niedersachsen gewechselt war, hat in bislang 54 Pflichtspielen für den VfL 16 Treffer erzielt und 11 Vorlagen beigesteuert.

"Halil ist der Inbegriff von Leidenschaft und Einsatzbereitschaft, er ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Genau dieser Spielertyp ist für unsere entwicklungsfähige Mannschaft und unsere Spielweise von großer Bedeutung – auf und neben dem Platz", sagte Lothar Gans, Leiter Profifußball beim VfL.

Wegen einer Knorpelverletzung im Knie fällt Savran für den Rest der Saison aus.

"Ich danke dem Verein für das in mich gesetzte Vertrauen, mit mir in der aktuellen Situation zu verlängern. Dadurch ist meine Motivation noch größer, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen", erklärte der Spieler: "Bis es so weit ist, trage ich meinen Teil von außen dazu bei, die Saison maximal erfolgreich abzuschließen. Und im Sommer greife ich dann wieder an."