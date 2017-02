Angeschlagener Modeste rettet Köln den Punkt

Anthony Modeste erzielte für den 1. FC Köln den Ausgleichstreffer

Torgarant Anthony Modeste lässt den 1. FC Köln weiter vom Europapokal-Comeback nach 25 Jahren träumen, Schalke 04 droht dagegen das Ende des internationalen Abonnements.

Mit seinem 17. Saisontor sicherte der Franzose den Rheinländern im Westderby ein 1:1 (1:1), das sie als Tabellensiebte auf Europa-Kurs hält. Die Gelsenkirchener sind zwar seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen, liegen aber weiter sieben Punkte hinter Köln zurück.

"Wir sind gut ins Spiel gekommen, anschließend haben wir aber etwas den Zugriff verloren. Eigentlich müssen wir hier das 2:1 machen", zeigte sich Torschütze Alessandro Schöpf nach dem Spiel enttäuscht.

Modeste glich kurz vor der Halbzeit für die bis dahin wenig überzeugenden Gastgeber aus (43.). Der 28-Jährige zog damit an der Spitze der Torschützenliste der Bundesliga mit dem Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang gleich. Alessandro Schöpf hatte Schalke früh in Führung gebracht (2.). Die zu Hause weiter ungeschlagenen Kölner liegen nur einen Zähler hinter Hertha BSC auf Rang sechs, der in die Europa League führt. Aber auch der siebte Platz könnte für die erste Europacup-Teilnahme seit 1992 reichen.

Schalke mit Blitzstart

Die Königsblauen, die am Mittwoch (18:00 Uhr) gegen PAOK Saloniki vor dem Achtelfinaleinzug in der Europa League stehen, konnten ihren Rückstand nicht verringern. Nach sieben Jahren droht erstmals eine Saison ohne internationalen Fußball.

Drei Tage nach dem 3:0 in Saliniki erwischten die Schalker einen Start nach Maß. Es waren gerade 65 Sekunden gespielt, als Schöpf eine Hereingabe von Daniel Caligiuri zum Führungstor der Königsblauen nutzte. Trainer Markus Weinzierl hatte nur wenig an der Startelf verändert: Bayern-Leihgabe Holger Badstuber und der genesene Nabil Bentaleb kehrten ins Team zurück. "Ich habe den Eindruck, dass die Jungs fit sind", sagte der Coach.

Kölner Ausgleich aus dem Nichts

Die Kölner waren sichtlich geschockt. Ohnehin mussten sie auf einen ihrer wichtigsten Spieler verzichten: In Leonardo Bittencourt (Sehnenanriss im linken Oberschenkel) fällt eine feste Größe in der Offensive sechs Wochen aus. Zumindest konnte der zuletzt angeschlagene Ex-Schalker Marco Höger spielen. Dass Torjäger Modeste nach einem Zweikampf mit Schöpf an der linken Schulter behandelt werden musste (19.), trug auch nicht zur Beruhigung der Gastgeber bei.

"Der Tony hält einiges aus und kann auch mit Schmerzen Tore schießen", sagte Kölns Co-Trainer Manfred Schmid. So kam eine frühzeitige Auswechslung nicht in Frage, zumal Artjoms Rudņevs wegen eines grippalen Infekts nicht zur Verfügung stand.

Schalke kontrollierte das Spiel und kam mit schnellen Vorstößen gefährlich vor das Kölner Tor. Nach einem Pass von Sead Kolašinac traf Leon Goretzka den Pfosten (33.). Die Gastgeber hatten lange wenig entgegenzusetzen, die Pässe waren ungenau, das Tempo fehlte. Erst kurz vor der Pause musste Schalkes Torwart Ralf Fährmann bei einem Distanzschuss von Miloš Jojić erstmals eingreifen (42.). Nur eine Minute später war der Keeper bei Modestes 17. Saisontor nach Pass von Yuya Osako machtlos.

Die Kölner starteten mit mehr Mut in die zweite Hälfte, bei den Gästen schlichen sich immer mehr Fehler ein. Torchancen blieben auf beiden Seiten rar. Osako verpasste mit einem Distanzschuss nur knapp die Kölner Führung (70.), Guido Burgstaller vergab für Schalke (77.).