Was plant Bayern mit Chelseas Top-Talent?

Dominic Solanke ist in London bisher nicht groß zum Zuge gekommen

Dominic Solanke gilt als eines der größten Nachwuchstalente Englands. Mit dem FC Bayern München soll nun auch der Tabellenführer der Bundesliga seine Fühler nach dem 19-Jährigen ausgestreckt haben.

Wie die "Daily Mail" berichtet, haben sich die Talentsucher aus München bereits mehrfach mit dem U-Nationalspieler Englands beschäftigt, der in der Offensivreihe sowohl als Flügelspieler als auch als Stürmer eingesetzt werden kann. Bei seinem bisherigen Klub FC Chelsea hat sich Solanke bislang nicht durchsetzen können und kam in der laufenden Saison noch nicht für die Profis zum Einsatz. Einsatzminuten sammelte der Brite mit nigerianischen Wurzeln lediglich in der U23 der Blues.

Dominic Solanke werden intensive Wechselgedanken nachgesagt, da er wohl auch künftig unter Trainer Antonio Conte keine Berücksichtigung finden wird. Zu groß sei die Konkurrenz auf den Offensivpositionen beim Spitzenreiter der englischen Premier League. Der hoch veranlagte Stürmer spielt schon seit seinem siebten Lebensjahr beim FC Chelsea und durchlief bei den Hauptstädtern von da an alle Jugendstationen.

Der derzeitige U21-Nationalspieler der Three Lions besitzt an der Stamford Brigde noch einen Vertrag bis zu diesem Sommer, könnte den FC Chelsea danach also ablösefrei verlassen. Laut "Daily Mail" verlangen die Londoner aber eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von rund 350.000 Euro für Solanke, der neben dem FC Bayern München übrigens auch schon mit weiteren Premier-League-Klubs wie dem FC Liverpool, dem FC Arsenal und dem FC Everton in Verbindung gebracht wurde.

Die Bayern sind seit langem auf der Suche nach potenziellen Nachfolgern für die alternden Flügelstürmer Franck Ribéry und Arjen Robben. Auch für Superstar Robert Lewandowski wird bei den Münchnern zumindest nach einem talentierten Backup gesucht. Solanke passt also optimal ins Anforderungsprofil des FCB, der laut englischen Medien für den Nachwuchsspieler ein Wochengehalt von umgerechnet 58.000 Euro aufbringen müsste.