Modeste: "40 Millionen waren nie ein Thema"

Anthony Modeste hat das Angebot aus China nicht gereizt

Kürzlich lehnte der 1. FC Köln ein horrendes Millionengebot aus China für Anthony Modeste ab. Jetzt hat sich der Umworbene selbst zu der Offerte aus Fernost geäußert.

"Die 40 Millionen und ein Wechsel waren für mich nie ein Thema. Genau wie letzten Sommer. Ich bin glücklich in Köln und fühle mich mit meiner Familie sehr wohl hier. Ich habe nicht vor zu gehen. Ich will hier weiterhin Tore schießen", wird Modeste in der "Bild" zitiert.

Auch seine Mannschaftskollegen freuten sich über das Treuebekenntnis ihres Top-Stürmers. "Er fühlt sich bei uns wohl. Von daher sind wir alle glücklich", sagte Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt. Keeper Timo Horn ergänzte: "Tony ist nicht zu ersetzen. Die Entscheidung, dass er bleibt war absolut richtig."

Köln Manager Jörg Schmadtke hatte ohnehin eingeräumt, dass ein Verkauf von Modeste nie ein Thema war. "Wir waren alle einhellig der Meinung, dass wir das Angebot absagen", stellte der 52-Jährige klar. Zuvor hatte der chinesische Super-League-Klub Tianjin Quanjian das Hammer-Angebot über 40 Millionen Euro für den Franzosen abgegeben.

Aktuell liegt Modeste gleichauf mit Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang und 17 Ligatreffern an der Spitze der Torjägerliste.