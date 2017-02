Kadeřábek zu Schalke? Heidel verwundert

S04-Manager Christian Heidel hat ein Interesse an Pavel Kadeřábek (r.) dementiert

Am Sonntag (17:30 Uhr) treffen der FC Schalke 04 und 1899 Hoffenheim aufeinander. Dann wird höchstwahrscheinlich auch Pavel Kadeřábek für die Gäste auf dem Feld stehen. Auf Seiten der Gastgeber wird er wohl so schnell nicht zum Einsatz kommen.

Noch am Donnerstag hatte der TSG-Verteidiger erklärt, dass die Königsblauen im Winter großes Interesse an seiner Verpflichtung gehabt hätten. "Mein Berater hat mir gesagt, dass sie angefragt haben", ließ er gegenüber der "Bild"-Zeitung verlauten.

Doch in Gelsenkirchen will man von solch einem Wunsch gar nichts wissen. Im Gegenteil. Christian Heidel reagierte auf Nachfrage von "Sky" verwundert auf die Aussagen des 24-Jährigen. "Wir hatten weder zu dem Spieler, noch zu dem Berater jemals Kontakt", erklärte der Schalke-Manager.

"Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Spieler das so geäußert hat", legte Heidel nach. Für Kadeřábeks Zukunft ist die ganze Posse rund um das vermeintliche Interesse des Revierklubs am Ende sowieso unerheblich. Der Tscheche betonte im gleichen Zuge, wie wohl er sich im Kraichgau fühle: "Für mich passt hier alles optimal, besser geht's nicht." Er sei "froh, in Hoffenheim zu spielen".

Mit Blick auf die aktuelle Tabelle kann er das auch mit Recht sein. Elf Punkte trennen die beiden Teams. Mit einem Sieg auf Schalke könnte die TSG die Königsblauen vermutlich wohl endgültig auf Distanz halten.