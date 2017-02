Subotić-Zukunft in Köln noch völlig offen

Neven Subotić kam im Winter aus Dortmund

Neven Subotić hat sich beim 1. FC Köln in kürzester Zeit den Respekt seiner Mannschaftskollegen sowie der großen Anhängerschaft des Klubs aus der Domstadt erarbeitet.

Wie es für die Ausleihe von Borussia Dortmund bei den Kölnern aber weitergeht, ist Stand jetzt noch völlig offen. Gegenüber der "Bild" meinte Subotić lediglich vielsagend: "Ich weiß nicht, was im Sommer ist."

Das Ausleihgeschäft der Rheinländer mit dem BVB geht noch bis zum Saisonende 2016/2017. Da der 1. FC Köln keine Kaufoption erhalten hat, ist noch überhaupt nicht sicher, ob der serbische Nationalspieler auch über den Sommer hinaus für den derzeit Tabellensiebten zum Einsatz kommen wird.

Die Rolle rückwärts zurück nach Dortmund scheint zumindest ausgeschlossen, Subotić spielt in den Planungen von BVB-Coach Thomas Tuchel schlichtweg keine Rolle mehr. Sollte es im Laufe der Rückrunde aber noch weitere Angebote für den Innenverteidiger geben, könnte eine feste Verpflichtung für die Kölner zu einer teuren Angelegenheit werden.

Entscheidung wohl nicht vor Mai

Der Kölner Geschäftsführer Jörg Schmadtke beschrieb die ungeklärte Situation um die Zukunft seines Defensivspielers in eigenen Worten: "Die Frage ist, welche Schlüsse Neven nach einer hoffentlich erfolgreichen Rückrunde zieht. Sagt er: Ich bin wieder bei alter Leistungsfähigkeit, jetzt stehen mir alle Türen offen? Oder sagt er: Ich bin wieder ganz der Alte und diese Zeit hier in Köln und beim FC hat mir so gut getan, dass ich sie gerne verlängern möchte."

Gleichzeitig betonte Schmadtke in der "Bild" aber auch, dass es in dieser Personalie in den nächsten Wochen wohl noch keine endgültige Entscheidung geben werde: "Vor Mai ist das kein Thema".

Nach seiner langwierigen Rippenverletzung war der 28-Jährige Neven Subotić, der mit Borussia Dortmund zwei Deutsche Meisterschaften und einen Pokalsieg feierte, im Winter an den Rhein gewechselt. Für den 1. FC Köln kommt er bisher auf zwei Saisonspiele.