Darmstadt: Es wird immer finsterer

Paul Verhaegh jubelt, Hamit Altintop (l.) dreht enttäuscht ab

Statistisch gesehen hat Darmstadt 98 nach der Niederlage gegen Augsburg keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Doch noch glauben die Lilien an das Wunder.

Im maroden Stadion am Böllenfalltor knallten die Türen. Stocksauer verschwand Torsten Frings in der Kabine und redete auf die niedergeschlagenen Profis des Bundesliga-Schlusslichts Darmstadt 98 ein. Nach dem 1:2 (0:0) gegen den FC Augsburg rückt der Klassenerhalt für die Lilien in noch weitere Ferne - statistisch gesehen kann Darmstadt sogar schon für die 2. Liga planen.

"Was sollen wir jetzt machen? Das Fußballspielen einstellen?", fragte Trainer Frings gereizt: "Dass es schwer wird, ist hier seit Monaten bekannt, und dass es jetzt nicht einfacher wird, ist auch sonnenklar. Fußball spielt man, um zu gewinnen - und das werden wir in den nächsten Wochen versuchen."

Nach Abschluss des 22. Spieltages braucht Darmstadt aber tatsächlich ein Wunder. Acht Punkte trennen die Lilien von der Relegation, sogar zehn vom ersten Nicht-Abstiegsplatz. Sieben Zähler - die hatten Borussia Mönchengladbach in der Saison 2010/11 und Arminia Bielefeld (1980/81) mal aufgeholt. Aber acht? Nie in der Liga-Historie gelang da noch die Rettung.

Altintop: "Luft wird immer dünner"

"Ich glaube an die Jungs", sagte Hamit Altintop, der ein deprimierendes Zwillingsduell gegen seinen Bruder Halil erlebt hatte: "Wir müssen auf jeden Fall gewinnen, die Luft wird immer dünner - das war vorher auch schon so. In zwei, drei Spielen kann es schon ganz anders aussehen."

Die Partie am Samstag machte darauf aber kaum Hoffnung. Nach dem zuletzt überzeugenden Heim-Auftritt gegen Borussia Dortmund (2:1) fehlte Darmstadt während der sechsten Pleite im eigenen Stadion der Wille. In der Offensive gelang dem Frings-Team so gut wie nichts.

"Wir haben uns mehr vorgenommen und wollten an die letzten Spiele anknüpfen - das ist uns überhaupt nicht gelungen", sagte Frings: "Wenn wir führen, müssen wir weitermachen und dürfen die Tore nicht einfach so herschenken."

Sulu spricht von "bitterem Nachmittag"

"Das war ein bitterer Nachmittag", sagte Abwehrchef Aytaç Sulu. "Es kann nur besser werden, diese Marschroute werden wir weitergehen."

Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) spielt Darmstadt beim direkten Konkurrenten Werder Bremen. "Mal sehen, was die zu bieten haben", sagte Altintop, der sich und das ganze Team kritisierte: "Wenn man in der ersten Liga spielen will, muss man sich zusammenreißen."

Naturgemäß war FCA-Trainer Manuel Baum mit seinen Spielern unterdessen zufrieden. "Uns war bewusst, dass es ein schweres Spiel werden wird", sagte der Coach: "Die Mannschaft hat einen super Charakter, sie steckt nie auf und versucht nachzulegen." Mit 27 Punkten können die Schwaben "eigentlich schon für die erste Liga planen", mutmaßte Darmstadts Altintop, der am Abend mit seinem Bruder Halil noch zum Abendessen verabredet war.