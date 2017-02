Metzelder: Götze? "Kann Potential nicht zeigen"

Ex-BVB-Profi Christoph Metzelder (l.) hat sich zur Lage von Mario Götze geäußert

Ex-BVB-Profi und TV-Experte Christoph Metzelder hat sich in der "Fussball Bild" zur Lage von Mario Götze bei Borussia Dortmund geäußert. Er macht dem 24-Jährigen allerdings wenig Hoffnungen für die Zukunft.

"Götze kann seit einigen Jahren sein Potenzial nicht mehr zeigen", erklärte Metzelder in der Fachzeitung. Er habe Qualität auf der Spielmacher-Position, aber dieser Arbeitsbereich sei beim BVB gar nicht so gefragt, vermutete der 36-Jährige und legte nach: "Ich glaube nicht, dass das System von Thomas Tuchel zu Mario Götze passt."

Auch ein Ausweichen auf andere Positionen sei für den Weltmeister schwierig: "Für die Flügel bringt er aktuell nicht die Schnelligkeit mit."

Götze muss spielen

Deshalb habe Dortmund auch ein Problem mit dem 24-Jährigen. "Götze ist Weltmeister und hat 30 Millionen gekostet, er muss immer spielen", sagte Metzelder, der ein Beispiel eines anderen, zuletzt schwächelnden Nationalspielers anführte: "Ancelotti hat beispielsweise das System für Thomas Müller geändert." Auf diese Weise sei der FCB-Angreifer erstarkt.

Der BVB-Rückkehrer hingegen dürfe sich kaum Hoffnungen auf solcherlei Hilfe machen. "In Dortmund ist man nicht bereit, die Mannschaft so zu verändern, dass Götze rein passt", setzte Metzelder auch einen kleinen Hieb in Richtung der Verantwortlichen.