Bericht: Bundesliga-Duo heiß auf Abwehrass

Mathias Jørgensen spielte in dieser Saison unter anderem sechs Mal in der Champions League

Das dänische Spitzenteam FC Kopenhagen könnte immer mehr zum Ausbildungsverein des Bundesligisten SV Werder Bremen werden. Nach Thomas Delaney und Ludwig Augustinsson will der Europa-League-Anwärter offenbar einen dritten Spieler vom Hauptstadt-Klub verpflichten.

So berichtet das dänische Portal "NordicBet" über ein Interesse der Bremer an Innenverteidiger Matthias Jørgensen. Werder sucht nicht nur im Falle einer möglichen Dreifachbelastung in der kommenden Saison nach einer soliden Alternative für das Abwehrzentrum. Der Tabellensechste hält ohnehin Ausschau nach potenziellen Backups für die Stammspieler Lamine Sané und Niklas Moisander.

Jørgensen steht beim Team des ehemaligen Köln-Trainers Ståle Solbakken für Kontinuität und Stabilität. In der laufenden Spielzeit hat der 27-Jährige schon 45 Pflichtspiele für Kopenhagen absolviert - alle davon von Beginn an.

Auch Schalke sucht nach Defensiv-Verstärkungen

Neben dem SV Werder Bremen soll darüber hinaus auch Bundesliga-Konkurrent FC Schalke 04 seine Fühler nach dem elffachen dänischen Nationalspieler ausgestreckt haben. Wie dieselbe dänische Quelle erfahren haben will, haben die Königsblauen Matthias Jørgensen ebenfalls ins Visier genommen.

Auch die Schalker wollen sich zur kommenden Saison in der Breite verstärken. Die gesetzten zentralen Abwehrspieler um Benedikt Höwedes, Naldo, und Matija Nastasić fielen immer wieder verletzt aus. Aktuell muss Schalke seit Februar auf Naldo verzichten, der mit schwerer Adduktoren-Verletzung passen muss.

Vertraglich ist Jørgensen noch bis 2018 an den FC Kopenhagen gebunden. Eine mögliche Ablösesumme wurde in verschiedenen Medien auf rund fünf Millionen Euro geschätzt.