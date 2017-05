Münster verdirbt Chemnitzer Meister-Jubiläum

Die Preußen crashen die Chemnitzer Jubiläumsparty

Ungeliebte Partygäste: Preußen Münster hat dem Chemnitzer FC die Jubiläums-Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der DDR-Meisterschaft verdorben.

Die Westfalen gewannen zum Abschluss des 36. Spieltages das Mittelfeldduell in der 3. Liga 3:0 (1:0) bei den Sachsen, die am 7. Mai 1967 in der damaligen DDR-Oberliga noch unter dem Namen FC Karl-Marx-Stadt den Titel gewonnen hatten.

Vor den Augen des ehemaligen DFB-Kapitäns Michael Ballack, der in Chemnitz seine Profikarriere begonnen hatte, gelang Martin Kobylanski bereits in der achten Minute die Führung für die Gäste. Michele Rizzi (65.) und Adriano Grimaldi (73.) machten nach der Pause den Sieg der Preußen perfekt.

Während Münster damit zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen blieb, wartet Chemnitz seit drei Spielen auf einen Sieg.