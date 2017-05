Perfekt! Köllner bleibt Coach in Nürnberg

Michael Köllner (r.) darf sich auf eine weitere Saison beim 1. FC Nürnberg freuen

Jetzt ist es offiziell: Der 1. FC Nürnberg wird mit Michael Köllner in die neue Saison starten.

"Michael hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation stabilisiert und schon in seinen ersten Wochen eine klare Handschrift erkennen lassen", begründete Sportvorstand Andreas Bornemann die Entscheidung. "Wir sind davon überzeugt, dass wir in ihm den richtigen Mann für die kommenden Herausforderungen gefunden haben." Wie lange der Vertrag läuft, teilte der Club wie üblich nicht mit.

"Wir wollen ganz bewusst ein enges Miteinander zwischen Profi- und Nachwuchsbereich", erklärte Bornemann. Köllners früherer Posten als Talentchef wird ab Sommer anderweitig besetzt. Der 47-jährige war im März vom U21-Coach zum Profitrainer befördert worden und trat zunächst bis zum Saisonende die Nachfolge von Alois Schwartz an.

"Ich habe mich damals sehr über das Vertrauen der Verantwortlichen gefreut und habe versucht, dieses Vertrauen mit großem Engagement und Einsatz zurückzuzahlen", blickt Köllner zurück: "Die Arbeit mit der Profimannschaft war in den letzten zwei Monaten sehr angenehm und fruchtbar."

Ausbaufähige Quote

Die Bilanz des Coaches lässt allerdings noch Luft nach oben. Er kommt bislang in neun Spielen auf einen Punkteschnitt von 1,44. Vier Siegen stehen ein Remis und vier Niederlagen gegenüber. Mit dem jüngsten Auswärtssieg beim SV Sandhausen vertrieb die Elf jedoch die letzten Zweifel am Klassenverbleib und rangiert mit 42 Zählern derzeit auf dem siebten Tabellenplatz.

Am Sonntag steht für die Franken das letzte Heimspiel der Saison an. Dann erwartet das Team um den scheidenden Torhüter Raphael Schäfer die abstiegsbedrohte Fortuna aus Düsseldorf.