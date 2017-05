Kapitän Gardawski verlässt Hansa Rostock

Verlässt die Hansa-Kogge: Kapitän Gardawski geht von Bord

Michael Gardawski wird Hansa Rostock am Saisonende verlassen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, habe der Kapitän seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert.

Klub-Vorstand René Schneider äußerte sich zum Abgang des 26-Jährigen: "Michael ist aufgrund seiner Schnelligkeit und Flexibilität in den vergangenen zwei Jahren ein sehr wertvoller Spieler für uns gewesen, mit dem wir gern weiter zusammengearbeitet hätten. Er hat uns allerdings mitgeteilt, dass er sich neu orientieren möchte und daher unser Angebot nicht annehmen wird, sich aber für die Wertschätzung bedankt".

"Ich bedanke mich bei den tollen Fans, Mitarbeitern, Mitspielern und der Vereinsführung für die schönen zwei Jahre in Rostock und vor allem bei Hansa. Ich durfte sowohl der Kapitän einer Mannschaft sein, die stets sehr respektvoll miteinander umgegangen ist, als auch Kapitän eines großen Vereines wie Hansa Rostock. Darauf bin ich stolz und bedanke mich für das Vertrauen aller Beteiligten. Ich wünsche der Mannschaft, dem Verein und seinen zahlreichen Fans alles Gute für die Zukunft. Danke für die gemeinsame Zeit, die eine sehr besondere in meiner bisherigen Karriere war", so Gardawski.

Seit seinem Wechsel vom MSV Duisburg hat Gardawski, der 2015 auf der Hansa-Kogge anheuerte, 73 Pflichtspiele für den Verein bestritten.

Auch Hasan Ülker wird in der kommenden Spielzeit nicht für den ehemaligen Bundesligisten auflaufen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler und Hansa lösten den ursprünglich bis 30. Juni 2018 laufenden Vertrag auf.