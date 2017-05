Medien: BVB will Freiburgs U21-Juwel

Maximilian Philipp (r.) soll im Fokus von Borussia Dortmund stehen

Der SC Freiburg kann schon jetzt auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurückblicken - egal, wie das letzte Spiel beim FC Bayern München ausgeht. Großen Anteil daran trägt Maximilian Philipp, der nun auch bei anderen Vereinen in den Fokus gerückt ist.

Wie der "kicker" berichtet, hat Borussia Dortmund großes Interesse an einer Verpflichtung des U21-Nationalspielers, der am Mittwoch in den Kader für die anstehende Europameisterschaft in Polen berufen wurde. Um den Angreifer in das Ruhrgebiet zu lotsen, müsste der BVB dem Bericht zufolge jedoch tief in die Tasche greifen: Eine Summe im zweistelligen Millionenbereich steht im Raum.

Neben dem BVB sollen sich allerdings auch Liga-Rivale RB Leipzig, Premier-League-Klub Tottenham Hotspur sowie weitere Vereine aus dem In- und Ausland für die Dienste des 23-Jährigen interessieren. Doch auch ein Verbleib in Freiburg ist möglich. Vertraglich ist er noch bis 2019 an seinen Klub gebunden.

Philipp wechselte als A-Juniorenspieler 2013 von Energie Cottbus zum SC Freiburg und schaffte dort den Sprung zu den Profis. In dieser Saison erzielte er neun Tore in 24 Partien und ist damit zweitbester Schütze seiner Mannschaft. Nur Florian Niederlechner (elf Tore) konnte öfter ins Netz schießen.

Am kommenden Spieltag geht es für Philipp und Co. nun darum, eine schon jetzt erfolgreiche Saison noch erfolgreicher zu gestalten. Gelingt ein Sieg beim FC Bayern, spielen die Breisgauer in der nächsten Saison international. Bisher steht der SC mit 48 Punkten auf Rang sechs.