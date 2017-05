Medien: RB jagt Ligue-1-Juwel

Ismaïla Sarr soll das Interesse von RB Leipzig geweckt haben

Dass es dem französischen Oberhaus nicht an Talenten mangelt, hat das Gros der europäischen Spitzenklubs inzwischen längst erkannt. Kein Wunder also, dass auch RB Leipzig die Fühler nach einem Youngster der Ligue 1 ausstrecken soll.

Wie "L'Équipe" berichtet, sollen die Sachsen mit einem Angebot für den 19-jährigen Ismaïla Sarr an den FC Metz herangetreten sein. Der Sénégalese, der meist auf dem linken Flügel sein Unwesen treibt, erzielte in seiner ersten Profi-Spielzeit fünf Tore in 31 Liga-Einsätzen. 20 Mal stand Sarr in der Startformation. Zu Beginn des Jahres wurde er mit gerade 18 Jahren sogar für den Afrika-Cup-Kader Sénégals nominiert und bestritt drei Partien.

Dem Bericht zufolge steht Leipzig mit seinem Interesse allerdings nicht allein da. "Zahlreiche Klubs" sollen demnach die Tuchfühlung aufgenommen haben und alles daran setzen, Sarr in ihre Reihen zu lotsen. Dank der Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison werden RB jedoch große Chancen nachgesagt. Eine Verpflichtung Sarrs wird jedoch sicher kein günstiges Vorhaben. Der Youngster verfügt in Metz noch einen bis Ende Juni 2021 datierten Vertrag. Eine Ablöse von 17 Millionen Euro geistert die Medien.

Die Investition könnte sich lohnen: "Er ist ein Spieler, der außergewöhnliche Angriffe kreieren kann", lobte Metz-Trainer Philippe Hinschberger den jungen Afrikaner unlängst überschwänglich. Das Interesse anderer Klubs dürfte da nicht unerwartet kommen: Nach einem wunderschönen Volleytreffer gegen Caen seines Schützlings weissagte Hirschberger, Sarr werde vielen Leuten "den Kopf verdrehen".