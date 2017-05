Hertha-Stürmer Allagui zieht es nach Hamburg

Sami Allagui (M.) verlässt die Berliner Hertha

Der FC St. Pauli hat in Sami Allagui vom Bundesligisten Hertha BSC den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 30 Jahre alte Offensivspieler, der ablösefrei wechselt, erhält einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2019.

"Sami ist ein erfahrener Stürmer, der auf all seinen Stationen seine Torgefahr gezeigt hat. Auch als Vorbereiter besitzt er große Qualität. In seiner sportlichen Vita hat er bereits bewiesen, dass ein Wechsel in die 2. Liga kein Rückschritt sein muss, sondern ganz im Gegenteil von sportlichem Erfolg gekrönt sein kann. Wir freuen uns sehr, dass sich Sami trotz anderer Möglichkeiten für unseren Klub entschieden hat", sagte Manager Andreas Rettig.

"Ich freue mich sehr, künftig bei einem Verein zu spielen, der keinem in Deutschland egal ist. Der FC St. Pauli ist etwas ganz Besonderes und ich werde alles dafür tun, damit wir in der nächsten Saison maximalen Erfolg haben", betonte der erfahrene Profi Allagui.

Allagui kann auf die Erfahrung von 107 Bundesligapartien für Hertha und den FSV Mainz 05 (25 Tore) sowie von 106 Zweitligabegegnungen (36 Tore) zurückblicken. Der 27-malige tunesische Nationalspieler kam in der 2. Liga für Hertha BSC, die SpVgg Greuther Fürth und den FC Carl-Zeiss Jena zum Einsatz.